Претседателот Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски Држави биле информирани од повеќето свои сојузници во НАТО дека не сакаат да се вклучат во воената операција на земјата во Иран, потег што тој го опиша како „многу глупава грешка“. Но, Трамп не даде никакви индикации дека планира да ги казни сојузниците на НАТО за нивните ставови, додека одговараше на прашања од новинарите во Овалната соба за време на посетата на ирскиот премиер Мајкл Мартин на Денот на Свети Патрик.

Трамп рече дека земјите од НАТО ја поддржуваат заедничката американско-израелска војна, која сега влезе во третата недела, дури и кога не сакаа да се вклучат.

„Мислам дека НАТО прави многу глупава грешка“, рече Трамп. „Сите се согласуваат со нас, но не сакаат да помогнат. И ние, знаете, ние како САД мора да го запомниме тоа бидејќи мислиме дека е прилично шокантно“, додаде тој.

Што се однесува до тоа дали ќе им се одмазди на сојузниците од НАТО за воздржувањето, Трамп рече дека „моментално нема ништо на ум“.

Претседателот во минатото се закани дека ќе ги повлече САД од НАТО, но не го спомена повторно.

Трамп ги повика земјите да помогнат во контролата на Ормускиот теснец, преку кој се транспортира 20% од светската нафта, откако Иран одговори на нападите на САД и Израел со употреба на беспилотни летала, ракети и мини за ефикасно затворање на каналот за танкери.

Но, неколку сојузници на САД во понеделник изјавија дека немаат непосредни планови да испратат бродови за да помогнат во деблокирањето на теснецот, ефикасно отфрлајќи го повикот на Трамп за воена поддршка.