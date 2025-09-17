Трамп од денеска во посета на Велика Британија, четворица уапсени заради проекција на негови слики заедно со Епштајн

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска формално ја започнува својата втора државна посета на Велика Британија. Кралот Чарлс и кралското семејство ќе го постават црвениот тепих за претседателот кога ќе пристигне во замокот Виндзор, најстариот и најголемиот населен замок во светот и семеен дом на британските монарси речиси 1.000 години, со поворка со кочии, поздрави со оружје, воен прелет и раскошен банкет. Британија вели дека ова ќе биде најголемиот воен церемонијален пречек за државна посета во живо сеќавање.

Во меѓувреме, четири лица беа уапсени вчера по проекција на слики од Доналд Трамп заедно со сексуалниот престапник Џефри Епштајн во кралскиот замок Виндзор. Демонстрантите развија огромен транспарент со фотографија од Трамп и Епштајн во близина на замокот Виндзор, а подоцна проектираа неколку слики од двајцата на една од кулите на замокот.

Трамп, отворен обожавател на кралското семејство, не го криеше своето задоволство што е не само првиот лидер на САД, туку и првиот избран политичар поканет од британски монарх за две посети.

Премиерот Кир Стармер се надева дека ќе ја искористи наклоноста на Трамп кон кралското семејство во корист на Велика Британија, додека неговата влада се обидува да го искористи патувањето за да го зацементира специјалниот однос на двете нации, да ги продлабочи економските врски, да обезбеди милијарди долари инвестиции, да разговара за царините и да изврши притисок врз претседателот на САД за Украина.

Веќе имаше големи најави од компании како Гугл и договори за нуклеарна енергија.

„Всушност, јас сум таму и за трговија. Тие сакаат да видат дали можат малку да го усовршат трговскиот договор. Склучивме договор и тоа е одличен договор. И сакам да им помогнам“, рече Трамп кога ја напушти Белата куќа.

Портпаролот на Стармер ја опиша државната посета како историска можност што доаѓа во клучно време за глобалната стабилност и безбедност.

Денеска ќе доминира церемонијата, Трамп и неговата сопруга Меланија прво ќе бидат пречекани од принцот Вилијам. Потоа Чарлс и неговата сопруга кралицата Камила ќе им се придружат на Трампови во поворка со кочии низ дворецот, по патеката што ја следат 1.300 британски војници.

Кралското семејство ќе им покаже на претседателот и првата дама историски предмети од Кралската колекција поврзани со САД, пред Трампови да ја посетат капелата „Свети Ѓорѓи“, последното почивалиште на кралицата Елизабета, која го угости Трамп за неговата прва државна посета во 2019 година, каде што тој ќе положи венец на нејзиниот гроб.

Подоцна ќе има прелет со воени авиони пред државниот банкет каде што кралот и претседателот ќе одржат говори.

Безбедноста ќе биде засилена, со масовна полициска операција во Виндзор, додека 1.600 полицајци ќе бидат распоредени во Лондон за да се справат со протестот на „Стоп на коалицијата Трамп“.

За самиот Чарлс, посетата може да предизвика мешани емоции. Тој има малку очигледно заедничко со Трамп, од неговите 50 години застапување на еколошките каузи, стремежот да донесе хармонија меѓу религиите, до неговата неодамнешна цврста поддршка за Канада каде што е шеф на државата. Но, оваа пригода ќе му овозможи и најголемо глобално внимание од неговото крунисување.

„Не мислам дека некој сериозно би можел да тврди дека претседателот Трамп и кралот Чарлс III се природно усогласени во своите ставови за што било. А сепак очекувајте кралот да игра совршено професионална улога“, рече историчарот Ентони Селдон.

„Ако сè оди добро… мислам дека ова ќе се запише како најзначајниот настан во неговото владеење.“

Во четврток, акцијата ќе се премести во селската резиденција на Стармер во Чекерс, каде што фокусот ќе биде на геополитиката.