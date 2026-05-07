Претседателот Доналд Трамп предвиде брз крај на војната со Иран, бидејќи Техеран разгледува мировен предлог на САД, за кој изворите велат дека формално ќе го заврши конфликтот, оставајќи ги нерешени клучните барања на САД Иран да ја суспендира својата нуклеарна програма и повторно да го отвори Ормускиот теснец.

Портпарол на иранското министерство за надворешни работи, цитиран од иранската новинска агенција ИСНА, рече дека Техеран ќе го пренесе својот одговор, додека иранскиот пратеник Ебрахим Резаи, портпарол на моќниот парламентарен комитет за надворешна политика и национална безбедност, го опиша предлогот како „повеќе американска листа на желби отколку реалност“.

„Тие сакаат да постигнат договор. Имавме многу добри разговори во последните 24 часа и многу е можно да постигнеме договор“, им рече Трамп на новинарите во Овалната соба во среда, велејќи подоцна „сè ќе заврши брзо“.

Трамп постојано ја истакнуваше можноста за договор за завршување на војната што започна на 28 февруари, досега без успех. Двете страни остануваат во несогласувања околу различни тешки прашања, како што се нуклеарните амбиции на Иран и неговата контрола врз Ормускиот теснец, кој пред војната управуваше со една петтина од светските резерви на нафта и гас.

Пакистански извор и друг извор информиран за медијацијата изјавија дека е постигнат договор за меморандум од една страница со кој формално ќе се стави крај на конфликтот. Тоа би започнало со дискусии за деблокирање на превозот низ теснецот, укинување на американските санкции врз Иран и поставување ограничувања на нуклеарната програма на Иран, велат изворите.

Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, се чини дека се потсмева на извештаите што укажуваат дека двете страни се блиски, пишувајќи на социјалните медиуми на англиски јазик дека „Операцијата „Верувај ми, брат“ не успеа“.

Калибаф рече дека ваквите извештаи претставуваат американско спинирање по неуспехот да го отвори Ормускиот теснец.

Извештаите за можен договор предизвикаа глобалните цени на нафтата да паднат на двонеделни минимуми во среда, при што фјучерсите на референтната сурова нафта Брент паднаа за околу 11% на околу 98 долари за барел во еден момент, пред повторно да се искачат над границата од 100 долари.

Глобалните цени на акциите исто така скокнаа, а приносите од обврзниците паднаа поради оптимизмот за крај на војната што ги наруши енергетските резерви.

„Содржината на мировните предлози меѓу САД и Иран е слаба, но на пазарот постои очекување дека нема да се случат понатамошни воени дејствија“, рече Такамаса Икеда, виш портфолио менаџер во GCI Asset Management.

Трамп во вторникот ја паузираше дводневната поморска мисија за повторно отворање на блокираниот теснец, наведувајќи го напредокот во мировните преговори откако Саудиска Арабија ја суспендираше можноста на американската војска да користи саудиска база за операцијата.

Саудиските функционери беа изненадени и налутени од најавата на Трамп дека САД ќе помогнат во придружбата на бродовите низ Ормускиот теснец, што ги натера да му кажат на Вашингтон дека ќе ја одбијат дозволата на САД да летаат воени авиони од саудиска база или низ саудискиот воздушен простор, објави NBC.