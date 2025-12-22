Претседателот Доналд Трамп објави дека го назначува гувернерот на Луизијана, Џеф Ландри, да служи како специјален пратеник на САД за Гренланд, огромната, полуавтономна територија на Данска за која Трамп изјави дека САД треба да ја преземат, пренесува Асошиејтед Прес.

„Џеф разбира колку Гренланд е суштински за нашата национална безбедност и силно ќе ги унапредува интересите на нашата земја за безбедноста, сигурноста и опстанокот на нашите сојузници, а всушност и на светот“, рече Трамп објавувајќи го назначувањето.

Трамп за време на неговата претседателска транзиција и во првите месеци од неговото враќање во Белата куќа постојано повикуваше на јурисдикција на САД над Гренланд и не ја исклучи воената сила за преземање на контролата врз богатиот со минерали, стратешки лоциран арктички остров.

Прашањето исчезна од насловите во последните месеци, но во август, данските власти го повикаа американскиот амбасадор по извештајот дека најмалку три лица со врски со Трамп извршиле тајни операции за влијание во Гренланд.

Трамп изјави дека Гренланд е клучен за безбедноста на САД и не ја исклучи можноста за преземање на островот со воена сила, иако Данска е сојузник на САД во НАТО.

Лендри ја презеде функцијата гувернер во јануари 2024 година. Неговиот мандат завршува во јануари 2028 година.

„Чест ми е да ви служам на оваа волонтерска позиција за да го направите Гренланд дел од САД“, напиша Ландри во објава на X во која му се заблагодари на Трамп за назначувањето. Тој додаде: „Ова во никој случај не влијае на мојата позиција како гувернер на Луизијана!“

Премиерите на Данска и Гренланд побараа почитување на нивните граници откако Доналд Трамп назначи специјален пратеник на претежно самоуправната данска територија, за која постојано повторуваше дека треба да биде под контрола на САД.

„Го кажавме тоа многу јасно и претходно. Сега го кажуваме повторно. Националните граници и суверенитетот на државите се вкоренети во меѓународното право… Не можете да анектирате други земји“, рекоа Мете Фредериксен и Јенс-Фредерик Нилсен во заедничка изјава.

Двајцата лидери додадоа дека „фундаменталните принципи“ се во прашање. „Гренланд им припаѓа на жителите на Гренланд и САД не треба да го преземат Гренланд“, рекоа тие. „Очекуваме почитување на нашиот заеднички територијален интегритет“.

Министерот за надворешни работи на Данска, Ларс Леке Расмусен, во понеделник за данската телевизија изјави дека во наредните денови ќе го повика амбасадорот на Вашингтон во Копенхаген, Кен Хауери, во министерството „за да добие објаснување“.

Расмусен рече дека е „длабоко вознемирен од ова назначување на специјален пратеник“ и „особено вознемирен“ од изјавата на Ландри, за која рече дека Данска го смета за „целосно неприфатливо“.

Тој додаде: „Додека имаме кралство во Данска кое се состои од Данска, Фарските Острови и Гренланд, не можеме да прифатиме дека има такви што го поткопуваат нашиот суверенитет“. Портпаролот на ЕУ, Ануар Ел Ануни, изјави во Брисел дека територијалниот интегритет и суверенитетот на Кралството Данска се „суштински“, додека нордиските колеги на Данска, Шведска и Норвешка, ја изразија својата целосна поддршка.

Шведска „секогаш ќе стои зад меѓународното право“, рече шведската министерка за надворешни работи, Марија Малмер Стенергард. Нејзиниот норвешки колега, Еспен Барт Ајде, рече дека Осло „стои 100% зад Данска“. Тој рече дека е јасно оти назначувањето ја нагласува намерата на Трамп да го направи Гренланд дел од САД. „Целта на оваа работа, која треба да ја изврши Џеф Ландри, е да го направи Гренланд американски“, рече Барт Ајде.

Огромното мнозинство од 57.000 жители на Гренланд сакаат да станат независни од Данска, но немаат желба да станат дел од САД, според анкета во јануари. Територијата има право да прогласи независност од 2009 година. Фредериксен во објава на социјалните мрежи рече дека „доживотниот сојузник“ на Данска ја става во „тешка ситуација“. Но, таа рече дека нордиската земја „нема да отстапи од нашите демократски вредности“.

Нилсен во посебен пост рече дека назначувањето „можеби звучи големо“, но „не менува ништо за нас дома. Имаме своја демократија, свои одлуки и силна заедница која цврсто стои. Гренланд им припаѓа на Гренландците“.