Иранската револуционерна гарда денеска соопшти дека го контролира Ормускиот теснец, витален превозен пат за нафта и гас, и дека сите бродови што сакаат да поминат низ водниот пат ризикуваат штета од ракети или залутани дронови, објави агенцијата Франс-прес.

„Во моментов, Ормускиот теснец е под целосна контрола на морнарицата на Исламската Република“, изјави претставникот на морнарицата на гардата, Мохамед Акбарзаде, во соопштението објавено за новинската агенција Фарс.

Сепак, адмиралот Бред Купер од Централната команда на САД го поби тврдењето на Иран, велејќи само неколку часа претходно дека САД ја потопуваат целата иранска морнарица и веќе уништиле 17 ирански бродови.

„Со децении иранскиот режим го малтретираше меѓународниот превоз. Денес нема ниту еден ирански брод во Арапскиот Залив, Ормускиот теснец или Оманскиот Залив“, рече тој.

Американската морнарица би можела да понуди придружба на танкери за нафта низ Ормутскиот теснец доколку е потребно, изјави претседателот Доналд Трамп во вторник, што е еден од најагресивните чекори на администрацијата досега во обид да ги ограничи зголемените цени на енергијата предизвикани од војната.

На својот брифинг, адмиралот Купер, исто така, рече дека бројот на напади извршени во саботата во првите 24 часа од војната против Иран е речиси двојно поголем од шокантните и ужасните напади врз Ирак во 2003 година и дека досега во Иран се погодени речиси 2.000 цели.

Сепак, глобалните пазари дополнително паднаа денеска и покрај понудата на Доналд Трамп американската морнарица да ги придружува танкерите низ Ормутскиот теснец и тврдењето на американската војска дека нема ниту еден ирански брод во движење во клучниот воден пат.

Блискоисточниот конфликт го осакати теснецот, кој всушност беше затворен од Иран по нападите на САД и Израел овој викенд, зголемувајќи ги стравувањата од одржлива криза во снабдувањето со енергија што одекна низ целиот свет.

Додека азиските берзи беа под нов притисок, тргувањето во Сеул беше прекинато, бидејќи јужнокорејскиот индекс на акции Коспи падна за дури 11,3%, пред да се повлече назад на тргување со пад од 7,7%. Јапонскиот Никеи 225 падна за 3,9% во Токио.