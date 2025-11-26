Американскиот претседател Доналд Трамп се повлече од ставот четврток да е краен рок за Украина да се согласи со мировниот план поддржан од САД. Трамп, зборувајќи со новинарите во авионот „Ер Форс Уан“ додека леташе за Флорида за празникот Денот на благодарноста, рече дека американските преговарачи напредуваат во разговорите со Русија и Украина, а Москва се согласила на некои отстапки. Тој не ги детализираше.

Рамката за завршување на војната, за која првпат беше објавена минатата недела, предизвика нови загрижености дека администрацијата на Трамп можеби е подготвена да ја притисне Украина да потпише мировен договор кој е многу наклонет кон Москва.

Трамп рече дека неговиот претставник Стив Виткоф ќе патува во Москва за да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин следната недела и дека неговиот зет Џаред Кушнер, кој помогна во преговорите за договорот за Газа што доведе до немирно примирје во војната меѓу Израел и Хамас, исто така е вклучен.

Трамп во последните денови го одреди празникот на благодарноста во четврток како ден кога сакаше да ја види Украина како се согласува на договор за ставање крај на војната на Русија во Украина.

Но, тој и неговите помошници се повлекоа од цврст рок и сега велат дека би сакале договор што е можно поскоро.

„Крајниот рок за мене е кога ќе заврши“, рече Трамп во претседателскиот авион.

„Блумберг њуз“ објави дека Виткоф, во телефонски разговор на 14 октомври со Јуриј Ушаков, врвниот помошник за надворешна политика на Путин, рекол дека треба да работат заедно на план за прекин на огнот за Украина и дека Путин треба да го покрене тоа прашање со Трамп.

„Блумберг“ рече дека упатствата на Виткоф вклучуваат предлози за закажување повик меѓу Трамп и Путин пред посетата на украинскиот претседател Володимир Зеленски на Белата куќа подоцна таа недела и користење на неодамна склучениот договор за Газа како начин за влез.