САД нема да ја укинат блокадата врз иранските пристаништа сè додека не се постигне договор со Техеран, изјави американскиот претседател Доналд Трамп, во услови на континуирана неизвесност околу тоа дали ќе се одржат нови разговори за ставање крај на војната. Блокадата, која започна пред една недела, „апсолутно го уништува Иран“, напиша Трамп на својата платформа за социјални медиуми Truth Social, додавајќи дека неговата земја го добива конфликтот со голема разлика.

Неговите коментари доаѓаат во време кога привремениот прекин на огнот меѓу САД и Иран треба да заврши во утре, но без сигурност дали втората рунда мировни преговори ќе се одржи во Пакистан.

Во главниот град на Пакистан е засилена безбедноста во исчекување на состанок. Но, американскиот потпретседател Џ.Д. Венс – кој треба да ја предводи американската делегација – сè уште не го напуштил Вашингтон, додека Иран вели дека не одлучил дали ќе присуствува.

Откако започна блокадата, американските сили им наложија на 27 бродови да се вратат во иранско пристаниште, според Централната команда на САД.

САД, исто така, пресретнаа и запленија товарен брод под иранско знаме за прв пат во конфликтот, откако се обиде да ја помине блокадата во неделата. Видеата споделени од командата се вели дека покажуваат дека бродот е предупреден пред војниците да го одбијат бродот. Техеран го смета тоа за пиратски чин и кршење на кревкиот прекин на огнот меѓу двете земји.

Иран ја одржува својата блокада на Ормускиот теснец, клучен превознички пат, речиси два месеци – предизвикувајќи скок на глобалните цени на енергијата.

Тој беше накратко повторно отворен во саботата, но брзо повторно затворен, по извештаите за бродови во или во близина на теснецот, вклучувајќи и танкер, кои беа цел на Техеран.

Трамп рече дека Иран одлучил да испука куршуми и го нарече тоа тотално кршење на договорот за прекин на огнот.

Иран рече дека ќе ја држи рутата затворена сè додека САД не ја прекинат блокадата на своите пристаништа.

Постојат индикации дека ќе се одржи втора рунда мировни преговори меѓу САД и Иран, и покрај тоа што Техеран одбива да потврди дали ќе испрати делегација.

По првата рунда разговори претходно овој месец, американскиот потпретседател Џ. Д. Венс изјави дека САД „не можат да дојдат до ситуација во која Иранците ќе бидат подготвени да ги прифатат нашите услови“, а иранското Министерство за надворешни работи го повика Вашингтон да се воздржи од „прекумерни барања и незаконски барања“.