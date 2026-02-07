Претседателот Трамп објави расистички видео клип на кој поранешниот претседател Барак Обама и поранешната прва дама Мишел Обама се прикажани како мајмуни, а потоа го избриша по невообичаено силен и јавен протест од членовите на неговата партија, пренесува Њујорк Тајмс.

Клипот, поставен на „Лавот спие вечерва“, беше споен кон крајот на 62-секундно видео кое промовираше теории на заговор за изборите во 2020 година и го објави Трамп доцна во четвртокот навечер. Тоа беше најновото во шемата на Трамп за промовирање навредливи слики и навреди за црните Американци и другите.

Одлуката за бришење на линкот од неговиот профил на Трутх Сош беше извонредно повлекување од страна на Трамп, чиј портпарол само неколку часа претходно ги отфрли критиките за видеото и не се обиде да го дистанцира претседателот од него.

„Ова е од интернет мем-видео кое го прикажува претседателот Трамп како Крал на џунглата, а демократите како ликови од Кралот лав“, изјави портпаролката, Каролин Ливит, во соопштението, пред клипот да биде избришан. „Ве молам, престанете со лажниот бес и известете за нешто денес што всушност е важно за американската јавност.“

Претседателот редовно го користи трут сошл за да ги соопшти своите ставови; тој и неколку доверливи помошници имаат пристап до неговата сметка. Неговиот фид е мешавина од политика, политичка фалба и, сè повеќе, мемиња со вештачка интелигенција и длабоки фалсификати.

Снимката беше во согласност со историјата на Трамп да дава понижувачки забелешки за луѓето од различни раси, жените и имигрантите, а тој со години ги напаѓаше особено Обама. Низ целата администрација на Трамп, расистичките слики и слогани станаа вообичаени на владините веб-страници и сметки, при што Белата куќа, Министерството за труд и Министерството за внатрешна безбедност промовираа објави што одразуваат пораки за бела супремација.

Белата куќа обично одговара на критиките за такви работи со тоа што ги удвојува, се смее или сугерира дека критичарите не можат да прифатат шега.

Минатиот месец, кога администрацијата призна дека ја фалсификувала фотографијата на Некима Леви Армстронг, демонстрант од Минесота, за да го направи црниот адвокат за граѓански права да изгледа разбушавен и вознемирен, портпаролот рече дека тоа не е ништо повеќе од „мем“ и дека „мемовите ќе продолжат“.