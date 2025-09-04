Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Претседателот Доналд Трамп за Си-Би-Ес изјави дека останува посветен на постигнување мировен договор меѓу Русија и Украина, и покрај растечката неизвесност околу можноста за разговори лице в лице меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Трамп ја окарактеризира својата позиција како реалистична и оптимистичка и рече дека внимателно го следи начинот на кој двајцата лидери се справуваат со оваа раскрсница во преговорите.

„Разговарав со претседателот Путин и претседателот Зеленски. Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но, нешто ќе се случи. Ќе го завршиме тоа“, рече Трамп.

Коментарите на претседателот доаѓаат во време кога Русија продолжува да ја напаѓа Украина. Кон крајот на минатиот месец, Русија изврши масовен напад со беспилотни летала и ракети врз главниот град на Украина, при што загинаа најмалку 15 лица, вклучувајќи четири деца. Трамп рече дека е незадоволен од нападот, но ќе продолжи да се залага за мировен договор. Трамп им рече на новинарите дека го гледал Путин како им се придружува на лидерите на Кина и Северна Кореја на големата воена парада во Пекинг.

„Ја разбирам причината зошто го правеа тоа и се надеваа дека јас гледам, и гледав.Мојот однос со сите нив е многу добар. Ќе откриеме колку е добар во текот на следната недела или две,“ рече Трамп.