чет, 4 септември, 2025

Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Трамп изјави дека останува посветен на постигнување мировен договор меѓу Русија и Украина

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

илустрација: Канва

Претседателот Доналд Трамп за Си-Би-Ес изјави дека останува посветен на постигнување мировен договор меѓу Русија и Украина, и покрај растечката неизвесност околу можноста за разговори лице в лице меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Трамп ја окарактеризира својата позиција како реалистична и оптимистичка и рече дека внимателно го следи начинот на кој двајцата лидери се справуваат со оваа раскрсница во преговорите.

„Разговарав со претседателот Путин и претседателот Зеленски. Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но, нешто ќе се случи. Ќе го завршиме тоа“, рече Трамп.

Коментарите на претседателот доаѓаат во време кога Русија продолжува да ја напаѓа Украина. Кон крајот на минатиот месец, Русија изврши масовен напад со беспилотни летала и ракети врз главниот град на Украина, при што загинаа најмалку 15 лица, вклучувајќи четири деца. Трамп рече дека е незадоволен од нападот, но ќе продолжи да се залага за мировен договор. Трамп им рече на новинарите дека го гледал Путин како им се придружува на лидерите на Кина и Северна Кореја на големата воена парада во Пекинг.

„Ја разбирам причината зошто го правеа тоа и се надеваа дека јас гледам, и гледав.Мојот однос со сите нив е многу добар. Ќе откриеме колку е добар во текот на следната недела или две,“ рече Трамп.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Судија пресуди дека администрацијата на Трамп незаконски го прекинале финансирањето на Харвард

Универзитетот Харвард извојува клучна правна победа во судирот со администрацијата на Трамп, кога федерален судија изјави дека владата го прекршила законот со замрзнување на...
Повеќе
Подглавна секција

Самит на Зеленски и 30 светски лидери: ЕУ подготви планови за безбедносни гаранции за Украина

Околу 30 лидери ќе одржат разговори денеска со украинскиот претседател Володимир Зеленски за идните безбедносни гаранции за Киев доколку има прекин на огнот со...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата облека, како...
Повеќе
Македонија

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

Ќе изумреме како диносаурусите, ако не се справиме со загадувањето, рече денеска во изјава проф. Горан Марковски, кандидатот за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“. Тој и носителката на...
Повеќе
Македонија

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги немаат, а и тие што ги имаат...
Повеќе
Македонија

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Термоелектраните, како најголеми производители на електрична енергија, но и најголеми загадувачи кои треба да се затворат до 2030 година, сè уште немаат соодветна замена, бидејќи ЕСМ нема изградено нови производствени капацитети....
Повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата...

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Вардариште наместо да стане спортски комплекс, остана дива депонија опасна по животите на скопјани

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Делегација на Венецијанската комисија на средба во Уставниот суд

Фестивалот Вртешка на Плачковица собра над 50 млади уметници и креативци од регионот

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици