Американскиот претседател Доналд Трамп нареди блокада на сите санкционирани танкери за нафта што влегуваат и излегуваат од Венецуела, во најновиот потег на Вашингтон за зголемување на притисокот врз владата на Николас Мадуро, насочен кон нејзиниот главен извор на приход.

Не е јасно како Трамп ќе го наметне потегот против санкционираните бродови и дали ќе се обрати до крајбрежната стража за да ги забрани бродовите како што направи минатата недела. Администрацијата премести илјадници војници и речиси десетина воени бродови – вклучувајќи носач на авиони – во регионот.

„Поради кражбата на нашите средства и многу други причини, вклучувајќи тероризам, шверц со дрога и трговија со луѓе, венецуелскиот режим е означен како странска терористичка организација“, напиша Трамп на Truth Social. „Затоа, денес наредувам тотална и целосна блокада на сите санкционирани танкери за нафта што влегуваат и излегуваат од Венецуела.“

Во соопштението, владата на Венецуела соопшти дека ја отфрлила гротескната закана на Трамп.

Цените на нафтата пораснаа за повеќе од 1% во азиската трговија во среда. Учесниците на пазарот на нафта изјавија дека цените растат во очекување на потенцијално намалување на венецуелскиот извоз, иако сè уште чекаат да видат како ќе се спроведе блокадата на Трамп и дали ќе се прошири и на несанкционирани бродови.

Американските претседатели имаат широка дискреција да распоредуваат американски сили во странство, но наметнатата блокада на Трамп претставува нов тест за претседателскиот авторитет, изјави Елена Чачко, научник за меѓународно право од Правниот факултет на Калифорнискиот универзитет во Беркли.

Блокадите традиционално се третираат како дозволени инструменти на војна, но само под строги услови, рече Чачко. „Постојат сериозни прашања и на домашното право и на меѓународното право“, додаде таа.

Американскиот претставник Хоакин Кастро, демократ од Тексас, ја нарече блокадата чин на војна.

„Војна што Конгресот никогаш не ја одобри, а американскиот народ не ја сака“, додаде Кастро на X.

Постои ефикасно ембарго откако САД запленија санкциониран танкер за нафта покрај брегот на Венецуела минатата недела, а натоварените бродови што превезуваа милиони барели нафта останаа во венецуелските води, наместо да ризикуваат заплена.