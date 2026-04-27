Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека осомничениот за напад врз службеници на администрацијата на гала-свеченост во саботата навечер бил „прилично болен човек“ кој бил пријавен кај органите за спроведување на законот од страна на членови на семејството.

Трамп во телевизиски интервјуа рече дека осомничениот, кого официјален претставник го идентификуваше како 31-годишниот Кол Томас Ален од Торанс, Калифорнија, објавил она што Трамп го опиша како „антихристијански“ манифест.

„Тој беше христијанин, верник, а потоа стана антихристијанин и имаше многу промени“, изјави Трамп за програмата „60 минути“ на Си-Би-Ес. „Веројатно беше прилично болен човек“.

Во манифестот, Ален се нарекува себеси „Пријателски федерален убиец“ и рече дека планирал да ги нападне службениците на администрацијата на Трамп, давајќи им приоритет од највисок до најнизок ранг, но исклучувајќи го директорот на ФБИ, Кеш Пател, изјави официјален претставник на полицијата за Ројтерс. Ален се повика на христијанската теологија додека рече дека се обидува да ги заштити оние на кои им се нанесени штета од политиките на администрацијата.

„Вртењето на другиот образ кога некој друг е угнетен не е христијанско однесување; тоа е соучество во злосторствата на угнетувачот“, пишуваше во манифестот, според службеното лице.

Манифестот, кој беше испратен до членовите на семејството на Ален непосредно пред нападот, се потсмеваше на лудиот недостаток на безбедност во хотелот Вашингтон Хилтон, каде што се одржа вечера на Здружението на дописници од Белата куќа, додаде службеното лице. Ален беше уапсен на местото на настанот.

„Едно нешто што веднаш го забележав влегувајќи во хотелот е чувството на ароганција“, наводно напишал авторот на манифестот. „Влегувам со повеќе оружја и ниту едно лице таму не ја разгледува можноста дека би можел да бидам закана.“

Хаотичните настани покренаа нови прашања за безбедноста на врвните американски функционери, од кои многумина беа собрани во пространата балска сала на хотелот. Трамп го искористи вниманието што го донесе инцидентот за да ја промовира својата планирана балска сала во Белата куќа како побезбедно место за вакви настани.

„Овој настан никогаш не би се случил со воената строго доверлива балска сала што моментално е во изградба во Белата куќа. Не може да се изгради доволно брзо!“, напиша Трамп на Truth Social.

Осомничениот патувал со воз на Амтрак од Лос Анџелес до Чикаго, а потоа во Вашингтон, при што се пријавил во хотелот Хилтон во петокот, изјави вршителот на должноста државен обвинител на САД, Тод Бланш, во повеќе неделни ток-шоуа, додавајќи дека Трамп и високи членови на неговата администрација биле веројатни цели. Патниците на возот во Соединетите Држави не се обврзани да поминуваат низ детектори за метал како на аеродромот.

Официјалните лица изјавија дека осомничениот пукал со пушка кон агент на Тајната служба на безбедносен контролен пункт во хотелот Вашингтон Хилтон пред да биде фатен и уапсен.