Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Венецуела целосно соработува со САД и дека Вашингтон ќе има политичка и економска контрола врз Венецуела и нејзините нафтени резерви во наредните години, објави Гардијан.

Во интервју за „Њујорк тајмс“, Трамп изјави дека Венецуела и дава на американската администрација „сè што сметаме дека е неопходно“ и дека САД ќе останат во улога на надзорник во земјата на неодредено време.

„Ќе ја обновиме на многу профитабилен начин. Ќе ја користиме нафтата и ќе земаме нафта“, изјави Трамп. На прашањето колку долго Белата куќа ќе бара директен надзор над Венецуела, тој одговори дека тоа ќе биде „многу подолго“ од една година.

Привремената претседателка на Венецуела, Делси Родригез изјави дека трговијата со САД „не е невообичаена“, додавајќи дека Венецуела е отворена за енергетска соработка „од која сите ќе имаат корист“.

Трамп, пак, не одговори зошто ја поддржал Родригез, долгогодишна функционерка во влада која претходно ја обвинуваше за „нарко-тероризам“ – наместо опозициската лидерка Марија Корина Мачадо, која ја доби Нобеловата награда за мир. Тој не потврди дали лично разговарал со Родригез, но рече дека државниот секретар Рубио е во постојан контакт со неа.

Во меѓувреме, американските сили запленија два танкери погодени од санкции, а администрацијата објави дека ќе управува со целокупната продажба на идното производство на венецуелска нафта и ќе ја надгледува нејзината дистрибуција на светскиот пазар. Американскиот секретар за енергетика, Крис Рајт, изјави дека САД ќе ја продаваат венецуелската нафта.

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс, во интервју за „Фокс њуз“, порача дека Венецуела ќе може да продава нафта само доколку тоа е во интерес на Вашингтон.

„Ние ги контролираме енергетските ресурси и и кажуваме на владата кога смее, а кога не смее да продава нафта“, изјави Венс.

Контролата врз најголемите докажани резерви на сурова нафта во светот, според аналитичарите, би и дала на администрацијата на Трамп значително влијание врз глобалното снабдување и цените на нафтата.