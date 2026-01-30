Претседателот Доналд Трамп изјави дека неговата администрација ќе се обиде „малку да ја деескалира ситуацијата“ во Минесота, по второто смртоносно пукање врз американски државјанин од страна на федерални имиграциски службеници (ИЦЕ), пренесува Би-Би-Си Њуз. Изјавите на Трамп се најновиот знак дека неговата администрација размислува за повлекување или промена на операциите во таа сојузна држава.

„Накратко, беше страшно. И двата случаи беа страшни“, рече Трамп во интервју за „Фокс њуз“ во вторникот.

Од почетокот на јануари, Рене Гуд беше смртно застрелана од имиграциски службеник, а потоа и Алекс Прети, кој беше убиен минатиот викенд.

Смртта на Прети, која дојде само две недели по убиството на 37-годишната Рене Гуд, ги разгневи жителите и предизвика нови повици од државни и градски функционери администрацијата на Трамп да ги повлече околу 3.000 имиграциски агенти од регионот. Трамп доби критики од политичари и од двете партии.

Говорејќи пред новинарите на митинг во Ајова во вторникот вечерта, Трамп го нарече убиството на Прети, „многу несреќен инцидент“.

Запрашан дали се согласува со тврдењата дека Прети бил „домашен терорист“, Трамп одговори: „Не сум слушнал такво нешто.“

Потоа додаде: „Не требало да носи оружје.“

Министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем кратко по пукањето изјави дека Прети „не бил таму за мирен протест, туку за да поттикне насилство“ и го обвини за „домашен тероризам“.

Ноем тврдеше дека тој бил застрелан затоа што „мафтал со оружје“ за време на судирот. Очевидци и локални власти, пак, го оспоруваат тоа, велејќи дека во раката држел мобилен телефон, а не пиштол.

Локалните власти соопштија дека оружјето било легално регистрирано и дека Прети бил застрелан откако му било одземено.

Прелиминарен извештај на Царинската и гранична служба, исто така, изгледа дека е во спротивност со првичната верзија на Министерството за внатрешни работи. Во него се наведува дека двајца агенти пукале кон Прети, без да се спомне дека тој посегнувал по оружјето, според копија од извештајот проверена од Си-Би-Си Њуз, американскиот партнер на Би-Би-Си.

Во понеделникот, министерството го повлече раководителот на мисијата во Минесота, граничниот службеник Грегори Бовино, и соопшти дека таму ќе го испрати специјалниот претставник на Белата куќа за границата, Том Хоман.

Во интервјуто за „Фокс њуз“, Трамп делумно ја бранеше операцијата во Минесота, велејќи дека „отстраниле илјадници опасни криминалци“ од државата, „па затоа се успешни“.

На митингот во Ајова во вторникот вечерта, кој беше посветен на неговите економски политики, Трамп не зборуваше подетално за случувањата во Минесота, но пошироко ја спомена својата имиграциска политика, повикувајќи се на анкета на „Харвард Харис“ од декември според која 80 отсто од Американците ја поддржуваат депортацијата на илегални имигранти кои извршиле кривични дела.