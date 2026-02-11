Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека размислува за испраќање втор носач на авиони на Блискиот Исток, иако Вашингтон и Техеран се подготвуваат да ги продолжат преговорите насочени кон спречување на нов конфликт.

Оман ги олесни разговорите меѓу Иран и САД минатата недела, што, според портпаролот на иранското министерство за надворешни работи, му овозможило на Техеран да ја процени сериозноста на Вашингтон и покажало доволен консензус за дипломатијата да продолжи.

Разговорите дојдоа откако Трамп постави еден носач на авиони во регионот, зголемувајќи стравувања од нова воена акција. Трамп, кој се приклучи на израелската кампања за бомбардирање минатата година и ги погоди иранските нуклеарни постројки, минатиот месец се закани дека ќе интервенира воено за време на крвавото владино задушување на националните протести во Иран, но на крајот се воздржа.

Во интервјуа за израелските медиуми, Трамп рече дека Соединетите Држави ќе мора да направат нешто многу тешко ако не се постигне договор со Иран.

„Или ќе постигнеме договор или ќе мора да направиме нешто многу тешко“, го цитираше израелскиот Канал 12.

Датумот и местото на следната рунда разговори меѓу САД и Иран сè уште не се објавени.

Американските сили во катарскиот Ал-Удеид, најголемата американска база на Блискиот Исток, поставија ракети во лансери на камиони, бидејќи тензиите со Иран се зголемија, покажа анализата на сателитските снимки, што значи дека тие би можеле да се преместуваат.

Одлуката ракетите „Патриот“ да се чуваат во мобилни камиони, наместо во полустатички лансери – што значи дека тие би можеле брзо да се распоредат за да нападнат или да се преместуваат дефанзивно во случај на ирански напад – покажува колку се зголемени ризиците.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, се закани дека ќе го бомбардира Иран поради неговите нуклеарни и балистички ракетни програми, неговата поддршка за сојузничките групи на Блискиот Исток и задушувањето на внатрешните несогласувања, иако разговорите за спречување на војна продолжуваат.

Исто така, има американски бази во Ирак, Јордан, Кувајт, Саудиска Арабија, Катар, Бахреин, Обединетите Арапски Емирати, Оман, Турција и на островот Диего Гарсија во Индискиот Океан.

Револуционерната гарда на Иран предупреди дека во случај на напади на иранска територија, би можеле да возвратат на која било американска база. Споредбата на сателитските фотографии од почетокот на февруари со оние направени во јануари покажува неодамнешно натрупување на авиони и друга воена опрема низ целиот регион, рече Вилијам Гудинд, аналитичар за форензички снимки од „Контестед Граунд“.