Трамп најави можно трговско примирје со Кина по успешните првични разговори во Куала Лумпур

Американскиот претседател Доналд Трамп изрази увереност дека ќе се постигне трговски договор со кинескиот претседател Си Џинпинг, откако економските претставници на двете земји постигнаа почетен консензус во Куала Лумпур, јавува Ројтерс.

Состанокот меѓу американскиот секретар за финансии Скот Бесент и трговскиот претставник Џејмисон Грир со кинескиот вицепремиер Хе Лифенг и главниот трговски преговарач Ли Ченгганг, одржан на маргините на самитот на АСЕАН, претставува петта рунда директни разговори од мај наваму.

„Мислам дека имаме солидна рамка за лидерска средба во четврток“, изјави Бесент пред новинарите, додавајќи дека е можно продолжување на тековното трговско примирје кое истекува на 10 ноември. Тој потврди дека претседателите Трамп и Си ќе разговараат за соја и други земјоделски производи, балансирање на билатералната трговија, како и за фентанилската криза, која беше основа за воведување 20 отсто царини од страна на САД.

Кинескиот преговарач Ли Ченгганг потврди дека е постигнат „почетен консензус“ и додаде дека двете страни ќе ги спроведат потребните внатрешни постапки пред официјално да го одобрат договорот. „Преговорите беа интензивни и искрени. Се трудевме да најдеме конструктивни решенија за сензитивните прашања“, рече тој.

Договорот би можел да го спречи влошувањето на трговската војна, која повторно се разгорува по најавата на Трамп дека од 1 ноември ќе воведе 100% царини на кинески производи, како одговор на новите кинески ограничувања за извоз на ретки земји и магнети.

Иако Белата куќа веќе ја потврди средбата меѓу Трамп и Си на 30 октомври во Јужна Кореја, Пекинг сè уште не ја официјализирал посетата. Сепак, Трамп изјави дека во иднина планира и билатерални средби во Кина и во САД, „во Вашингтон или Мар а Лаго“.

Меѓу главните теми за дискусија се и прашањето за Тајван, судбината на притворениот медиумски магнат Џими Лаи од Хонгконг, како и улогата на Кина во конфликтот меѓу Русија и Украина.