нед, 26 октомври, 2025

Трамп најави можно трговско примирје со Кина по успешните првични разговори во Куала Лумпур

Трамп и Си Џинпинг ќе се сретнат следната недела, откако нивните економски тимови постигнаа почетен трговски договор во Куала Лумпур. Новото трговско примирје може да спречи нов бран царини и да ги стабилизира односите меѓу двете најголеми економии во светот

МетаОд: Мета

-

Претседателот Трамп во Белата куќа потпишува договор, 20 октомври, 2025 г. | Фото: Белата куќа (The White House), јавен домејн

Американскиот претседател Доналд Трамп изрази увереност дека ќе се постигне трговски договор со кинескиот претседател Си Џинпинг, откако економските претставници на двете земји постигнаа почетен консензус во Куала Лумпур, јавува Ројтерс.

Состанокот меѓу американскиот секретар за финансии Скот Бесент и трговскиот претставник Џејмисон Грир со кинескиот вицепремиер Хе Лифенг и главниот трговски преговарач Ли Ченгганг, одржан на маргините на самитот на АСЕАН, претставува петта рунда директни разговори од мај наваму.

„Мислам дека имаме солидна рамка за лидерска средба во четврток“, изјави Бесент пред новинарите, додавајќи дека е можно продолжување на тековното трговско примирје кое истекува на 10 ноември. Тој потврди дека претседателите Трамп и Си ќе разговараат за соја и други земјоделски производи, балансирање на билатералната трговија, како и за фентанилската криза, која беше основа за воведување 20 отсто царини од страна на САД.

Кинескиот преговарач Ли Ченгганг потврди дека е постигнат „почетен консензус“ и додаде дека двете страни ќе ги спроведат потребните внатрешни постапки пред официјално да го одобрат договорот. „Преговорите беа интензивни и искрени. Се трудевме да најдеме конструктивни решенија за сензитивните прашања“, рече тој.

Договорот би можел да го спречи влошувањето на трговската војна, која повторно се разгорува по најавата на Трамп дека од 1 ноември ќе воведе 100% царини на кинески производи, како одговор на новите кинески ограничувања за извоз на ретки земји и магнети.

Иако Белата куќа веќе ја потврди средбата меѓу Трамп и Си на 30 октомври во Јужна Кореја, Пекинг сè уште не ја официјализирал посетата. Сепак, Трамп изјави дека во иднина планира и билатерални средби во Кина и во САД, „во Вашингтон или Мар а Лаго“.

Меѓу главните теми за дискусија се и прашањето за Тајван, судбината на притворениот медиумски магнат Џими Лаи од Хонгконг, како и улогата на Кина во конфликтот меѓу Русија и Украина.

ИзворРојтерс

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

САД постигнаа трговски договори со Малезија и Камбоџа, двата вклучуваат пристап до ретки минерали

Малезија и Камбоџа потпишаа реципрочни трговски договори со САД кои вклучуваат пристап до ретки минерали, соопшти Белата куќа на првиот ден од азиската турнеја...
Повеќе
Подглавна секција

САД воведоа санкции врз колумбискиот претседател Густаво Петро и членовите на неговото семејство

Министерството за финансии на САД воведе санкции против колумбискиот претседател Густаво Петро, обвинувајќи го дека не успеал да го спречи шверцот на дрога и...
Повеќе

Најнови

Македонија

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Јавното обвинителство во Битола поведе истрага против 33-годишна битолчанка осомничена за продолжено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Таа во текот на изминатите месеци, според обвинителството, продавала...
Повеќе
Подглавна секција

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

Обвинителството поведе истрага против 25-годишен скопјанец кој во август годинава со закана со пиштол ограбил две филијали на фирма за брзи кредити, едната во ГТЦ и другата во Старата скопска чаршија....
Повеќе
Балкан

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија

По трагичниот инцидент во кој животот го загуби татко што се обидел да го заштити својот син пред локал во Ново Место, словенечкиот премиер Роберт Голоб денеска свика итен кризен состанок...
Повеќе
Подглавна секција

Анти-ЕУ наративите носат неточни епитети за фашизам и нацизам

Наративот кој ги прикажува ЕУ и НАТО како „нацисти“ или „фашисти“ е присутен веќе подолго време, особено во руската и проруската пропаганда, пишува Вистиномер. По 2014 година и анексијата на Крим,...
Повеќе

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Јавното обвинителство во Битола поведе истрага против 33-годишна битолчанка осомничена за продолжено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Таа во текот на изминатите месеци, според...

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија

Анти-ЕУ наративите носат неточни епитети за фашизам и нацизам

Трамп најави можно трговско примирје со Кина по успешните првични разговори во Куала Лумпур

Филипче најави политички и кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите

Уапсени осомничени за кражбата на скапоцен накит од Лувр, потврди обвинителството во Париз

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија