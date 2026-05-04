Претседателот Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски Држави ќе почнат да помагаат во ослободувањето на бродовите заглавени во Заливот поради војната меѓу САД и Израел против Иран , откако еден танкер пријави дека бил погоден од непознати проектили во Ормускиот теснец.

Трамп даде малку детали за планот за помош на бродовите и нивните екипажи кои се заглавени во виталниот воден пат и им снемува храна и други залихи.

„Им кажавме на овие земји дека ќе ги водиме нивните бродови безбедно надвор од овие ограничени водни патишта, за да можат слободно и способно да си ја вршат работата“, рече Трамп во објава на својата страница Truth Social во неделата.

Стотици бродови и дури 20.000 морнари не беа во можност да го транзитираат теснецот за време на конфликтот, вели Меѓународната поморска организација.

Централната команда на САД изјави дека ќе ги поддржи напорите со 15.000 воени лица, повеќе од 100 авиони на копно и море, заедно со воени бродови и беспилотни летала.

„Нашата поддршка за оваа одбранбена мисија е од суштинско значење за регионалната безбедност и глобалната економија, бидејќи ние исто така ја одржуваме поморската блокада“, изјави адмиралот Бред Купер, командант на ЦЕНТКОМ.

Набргу по коментарите на Трамп, Агенцијата за поморски трговски операции на Обединетото Кралство соопшти дека танкер пријавил дека бил погоден од непознати проектили во теснецот.

Агенцијата соопшти дека сите членови на екипажот биле пријавени како безбедни во инцидентот, кој се случил 78 наутички милји северно од Фуџаира, во Обединетите Арапски Емирати, но малку детали беа веднаш достапни.

Иран повеќе од два месеци го блокира речиси целиот бродски сообраќај од Заливот, што ги зголеми цените на енергијата.

Некои бродови кои се обидуваат да го транзитираат теснецот пријавија дека биле нападнати, а Иран заплени неколку други бродови. Минатиот месец, САД воведоа сопствена блокада на бродови од иранските пристаништа.

Администрацијата на Трамп бараше помош од други земји за да формира меѓународна коалиција за обезбедување на бродскиот сообраќај во теснецот. ЦЕНТКОМ соопшти дека најновиот напор ќе комбинира дипломатска акција со воена координација.

Не беше веднаш јасно на кои земји ќе им помогне американската операција или како ќе функционира операцијата. Не мора нужно да вклучува бродови на американската морнарица кои ги придружуваат комерцијалните бродови, изјави новинарот на „Аксиос“, Барак Равид, во објава на X.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар.

Трамп се закани дека секое мешање во американската операција ќе мора да се реши насилно.

Базите на акции пораснаа утрово, додека цените на суровата нафта малку се поместија, откако минатата недела повторно се искачија над 100 долари за барел поради неизвесноста околу тоа кога и како ќе се реши конфликтот.

Во неделата, Иран соопшти дека добил одговор од САД на својата последна понуда за мировни преговори, еден ден откако Трамп рече дека веројатно ќе го отфрли иранскиот предлог затоа што „тие не платиле доволно голема цена“.

Трамп, одговарајќи на насилни прашања од новинарите, во неделата навечер рече дека разговорите одат многу добро, без да образложува повеќе.

Иранските државни медиуми соопштија дека Вашингтон го пренел својот одговор на предлогот од 14 точки на Иран преку Пакистан и дека Техеран сега го разгледува. Немаше веднаш потврда од Вашингтон или Исламабад за одговорот на САД.