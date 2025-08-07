Трамп најави дека е можно со Путин да разговара лице в лице за крај на војната во Украина

Претседателот Доналд Трамп би можел да се сретне со Владимир Путин веќе следната недела, изјави функционер на Белата куќа, додека САД продолжуваат со подготовките за воведување секундарни санкции, вклучително и потенцијално врз Кина, за да извршат притисок врз Москва да ја заврши војната во Украина.

Таквата средба лице в лице би била прва меѓу актуелен американски и руски претседател откако Џо Бајден се сретна со Путин во Женева во јуни 2021 година, околу осум месеци пред Русија да го започне најголемиот напад врз европска нација од Втората светска војна.

Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски не се сретнале од декември 2019 година и не го кријат својот презир еден кон друг.

„Њујорк тајмс“ објави дека Трамп им рекол на европските лидери за време на телефонскиот разговор дека има намера да се сретне со Путин, а потоа да продолжи со трилатерален состанок во кој ќе учествуваат рускиот лидер и Зеленски.

„Постои голема веројатност дека ќе има средба многу наскоро“, им рече Трамп на новинарите.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека русите изразија желба да се сретнат со претседателот Трамп, а претседателот е отворен за средба и со претседателот Путин и со претседателот Зеленски.

Деталите се појавија по состанокот меѓу Путин и специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, кој Трамп го опиша како голем напредок. Соработник на Кремљ рече дека разговорите биле корисни и конструктивни.

Дипломатските маневри доаѓаат два дена пред рокот што Трамп ѝ го постави на Русија да се согласи на мир во Украина или да се соочи со нови санкции. Трамп е сè повеќе фрустриран од Путин поради недостатокот на напредок кон мирот и се закани дека ќе воведе високи царини за земјите што купуваат руски извоз, вклучително и нафта.

Трамп во среда, исто така, рече дека би можел да објави дополнителни царини за Кина, слични на царините од 25 отсто што беа објавени претходно за Индија поради нејзините купувања на руска нафта.

Функционер на Белата куќа претходно изјави дека иако состанокот меѓу Виткоф и Путин поминал добро и Москва е желна да продолжи да соработува со Соединетите Држави, секундарните санкции што Трамп ги закани против земјите што соработуваат со Русија сè уште се очекува да бидат спроведени во петок.

Помошникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков, рече дека двете страни размениле мислења за украинското прашање и разговарале за можноста за развој на стратешка соработка меѓу Москва и Вашингтон, но одби да даде повеќе детали додека Виткоф не му поднесе извештај на Трамп.

Зеленски рече дека верува оти притисокот функционирал врз Русија и дека Москва сега е повеќе склона кон прекин на огнот.

„Притисокот врз нив функционира. Но, главната работа е да не нè измамат во деталите, нас или САД“, рече Зеленски во своето вечерно обраќање.