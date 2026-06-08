Американскиот претседател Доналд Трамп ненадејно излезе од интервју за Ен-Би-Си откако беше постојано оспоруван за неколку тврдења од водителката на емисијата Кристен Велкер, пренесува Би-Би-Си.

За време на интервјуто, кое се емитуваше во неделата на емисијата „Meet The Press“, претседателот тврдеше дека и тековните прелиминарни избори во Калифорнија и претседателските избори во 2020 година биле „наместени“.

Кога Велкер побара докази за гласањето во Калифорнија, тој рече: „Сè што треба да направам е да погледнам и да слушам“. Откако водителот одговори „тоа не се докази“, Трамп ги обвини медиумите дека се „измамнички“, пред да го заврши интервјуто: „Извинете, ајде да престанеме бидејќи ми е доста“.

Претседателот имаше затегнат однос со традиционалните медиуми, честопати обвинувајќи ги за пристрасност кон него.

Интервјуто, кое се одвиваше во штала додека Трамп се појавуваше на настан со земјоделци во Висконсин, беше постојано одложувано поради технички тешкотии и дожд што го погодуваше металниот покрив. NBC објави дека тој излегол 50 минути откако седнал на него во петокот.

Голем дел од интервјуто вклучуваше прашања од страна на Велкер кон Трамп за конфликтот со Иран, при што тој инсистираше дека САД треба да дејствуваат за да го спречат Иран да добие нуклеарно оружје и дека тоа нема да биде „бесконечна војна“. „Таму сме неколку месеци и заканата е во голема мера завршена“, рече тој.

Околу шест минути пред да го напушти снимањето, двајцата разговараа за фондот „против оружје“, сега отфрлен план за создавање фонд од 1,8 милијарди долари (1,3 милијарди фунти) за компензација на лица кои тврдат дека биле неправедно целени или истражени од владата.

Планот предизвика силни критики од демократите и некои републиканци, кои тврдеа дека може да резултира со исплати на луѓе кои се гонети поради немирите во американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година. Потоа двајцата продолжија да разговараат за тие немири, а Трамп беше предизвикан откако го повтори своето неосновано тврдење дека изборите во 2020 година биле наместени.

Трамп се осврна на прелиминарните избори во Калифорнија, каде што гласовите сè уште се пребројуваат за да се утврди кои двајца кандидати во серија трки – вклучувајќи го и гувернерот на државата – ќе бидат на гласачкото ливче на среднорочните избори во ноември.

Тој рече дека резултатите не се објавени по четири дена, додавајќи: „Тие ги измамуваат изборите“. „Дали имате докази што го поткрепуваат тоа?“, одговори Велкер. „Сè што треба да направам е да погледнам и да слушам“, одговори претседателот.

„Но, тоа не е доказ“, се вмеша таа. Целосните резултати сè уште не се објавени во државата каде што одложувањата се вообичаени поради особено педантниот процес на броење гласови и широката употреба на гласачки ливчиња по пошта. Гласањето по пошта долго време го нервираше претседателот.

„Тие се искривени“, продолжи тој, „исто како што сте и вие искривени“.

Велкер рече: „Да бидам фер, не сум искривен. Но, ајде да продолжиме“. Потоа Трамп му рече на Велкер „или си расипан или си глупав“, а по понатамошна размена рече: „Ајде да престанеме затоа што ми е доста. Ти благодарам драга, убаво поминете.“

Велкер се обиде да го продолжи интервјуто, но Трамп го прекина: „Седев на дожд со тебе еден час, повремено на дожд, и ти дадов доволно време. „Треба да го средиш твојот печат, затоа што знаеш што? Една земја никогаш не може да биде одлична со нечесен печат.“

Потоа им покажа на луѓето зад камерата, велејќи „ајде, ајде да одиме“, пред да стане и да излезе од снимањето. Откако беше емитувано интервјуто, Велкер рече: „Разговарав со претседателот Трамп во саботата и двајцата ги признавме компликациите за време на интервјуто предизвикани од дождот. Тој се согласи да седне со мене за уште едно интервју за „Сретни се со печатот“.