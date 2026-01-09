Претседателот Доналд Трамп изјави дека најголемите нафтени компании во светот ветиле дека ќе потрошат 100 милијарди долари за да го исполнат неговото ветување за оживување на ослабениот нафтен сектор на Венецуела, дури и кога Белата куќа брзаше да го прошири состанокот во петок со раководителите на нафтените компании поради скептицизмот од водечките нафтени компании, пренесува Политико.

„Тие ќе влезат. Ќе ја обноват целата нафтена инфраструктура. Ќе потрошат најмалку 100 милијарди долари“, изјави Трамп за Шон Ханити од „Фокс њуз“.

Коментарите на Трамп доаѓаат пред состанокот во петок во Белата куќа со група раководители на нафтени компании кои Трамп ги нарече „најголемите луѓе од нафтата во светот“ за време на интервјуто за „Фокс њуз“. „14-те најдобри“ нафтени компании ќе бидат присутни, рече тој.

Широк спектар на компании изразија интерес за инвестирање во Венецуела, но водечките нафтени компании со искуство во работата во јужноамериканската земја со огромни резерви на нафта остануваат скептични во врска со враќањето поради неизвесноста околу нејзината стабилност, објави Политико.

Тоа двоумење од големите фирми ја поттикна Белата куќа да го прошири списокот на компании на списокот на поканети, според лице запознаено со планирањето, на кое му беше дадена анонимност за да разговара за состанокот.

„Белата куќа го поместува својот список на компании за нафта и гас на кои треба да се јават бидејќи поголемите компании едноставно не се заинтересирани“, рече лицето.

Трамп, исто така, рече во интервјуто за Ханити дека САД ќе продолжат да ја продаваат суровата нафта на Венецуела подолг период, повторувајќи ги коментарите дадени од министерот за енергетика Крис Рајт во среда.

„Земаме нафта во вредност од милијарди и милијарди долари, тоа ќе бидат стотици милијарди долари, тоа ќе бидат трилиони долари“, рече тој. „Ќе бидеме таму додека не ја средиме земјата“.