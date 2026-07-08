Доналд Трамп го обнови својот обид САД да го добијат Гренланд, заканувајќи се дека ќе ги повлече сите американски вооружени сили од Европа. Пристигнувајќи на самитот на НАТО во Анкара американскиот претседател, исто така, посочи дека неговата посветеност на одбраната на Европа била ублажена од политичките одлуки на лидерите за имиграцијата и енергијата.

Кир Стармер и европските сојузници се решени да избегнат уште една јавна расправија со Трамп околу трошоците за одбрана по тешката година за НАТО, во која војната во Иран повторно откри пукнатини во алијансата. Велика Британија веќе одговори на критиките од САД дека некои сојузници заостануваат во финансирањето, при што се очекува Трамп да ги прекори земјите, вклучително и Велика Британија, за тоа што не постигнале доволен напредок во постигнувањето на целта за трошење од 3,5% од БДП до 2035 година.

Кога Трамп пристигна во Турција, тој посочи дека одлуката на Стармер да се држи подалеку од војната против Иран придонела за неговиот пад, додека ставот на премиерот всушност бил популарен кај британската јавност.

„Бев многу разочаран од НАТО. Не бевме третирани добро затоа што направивме нешто во Иран. Не ни треба ничија помош, но пред да прашам, тие рекоа дека нема да бидат таму“, изјави американскиот претседател за новинарите.

„Во случајот со Обединетото Кралство, премиерот, претпоставувам дека повеќе не е таму, можеби поради ова, тоа беше многу непопуларна работа што ја направи. Тој рече: „Не, ќе помогнеме откако ќе заврши војната“. Јас реков: „Не ни треба таква помош“.“

Оживувајќи ја претходната расправија, Трамп исто така посочи дека несогласувањето околу сопственоста на Гренланд – кој е дел од Данска, исто така членка на НАТО – му го повредило односот со воениот сојуз.

„Данска не троши пари за навистина да му помогне на Гренланд, но е важен дел за САД, а е опкружена со кинески бродови и руски бродови Треба да биде контролиран од САД, а не од Данска. И кога тие не би се согласиле со тоа, и со сите пари што ги трошиме за да им помогнеме со Русија“, рече тој.

Не мора да трошиме пари; би можеле да ги отстраниме сите наши војници од Европа затоа што, како што веројатно забележавте, Европа е многу поинакво место отколку што беше пред 20 години, подобро да бидат внимателни со имиграцијата и енергијата. Ако не се внимателни со тие две работи, повеќе нема да имате Европа.“

Како одговор, Рејчел Ривс, британскиот канцелар, им рече на новинарите: „Иднината на Гренланд зависи од народот на Гренланд и на Данска, а не од претседателот на САД. Бев многу јасна во врска со тоа уште од првиот предлог.“

Трамп, исто така, ги обнови своите критики дека сојузниците на НАТО не трошат доволно за одбрана и премногу се зависни од САД – аргумент на кој европските членки се обидуваат директно да одговорат најавувајќи соработки во одбраната вредни повеќе милијарди фунти.

„Зошто трошиме стотици милијарди долари, а тие не се тука за нас? „Отсекогаш сме биле тука за нив“, рече тој, иако клаузулата за заемна одбрана на НАТО е активирана дури по нападите на 11 септември врз Њујорк, каде што сојузниците им се придружија на американските трупи во Авганистан.

Велика Британија ќе предводи европски проект од 37 милијарди фунти за развој на ракета со долг дострел што би можела да погоди илјадници милји зад фронтовската линија на Русија со Украина, како дел од напорите за прекин на зависноста на НАТО од САД.

Во услови на постојана неизвесност околу посветеноста на Трамп кон алијансата, Велика Британија ќе соработува со земји, вклучувајќи ги Франција, Германија и балтичките држави, за да произведе сопствена способност за удар со длабока прецизност.

Новото оружје, кое би било најнапредното што НАТО го има на располагање, би можело да погоди цели на растојание помеѓу 200 и 1.200 милји со прецизна точност, што значи дека од Украина би можело да погоди воени цели далеку зад руските линии, па дури и би можело да стигне до Москва.