вто, 19 август, 2025

Трамп му вети на Зеленски дека САД ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во секој договор за крај на војната со Русија

И Трамп и Зеленски изјавија дека се надеваат дека собирот на крај ќе доведе до тристрани разговори со Путин

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Претседателите на Украина и на САД, Володимир Зеленски и Доналд Трамп во Белата куќа | Фото: Белата куќа на x.com

Американскиот претседател Доналд Трамп на преговорите со претседателот Володимир Зеленски вети дека САД ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во секој договор за ставање крај на војната на Русија, иако обемот на каква било помош не беше дефиниран.
Трамп го даде ветувањето за време на вонредниот самит во Белата куќа, каде што беше домаќин на Зеленски и група европски сојузници по неговиот состанок во петокот во Алјаска со рускиот претседател Владимир Путин.
„Кога станува збор за безбедноста, ќе има многу помош“, им рече Трамп на новинарите, додавајќи дека европските земји ќе бидат вклучени. „Тие се прва линија на одбрана затоа што се таму, но ние ќе им помогнеме“.
Зеленски го поздрави ветувањето како голем чекор напред, додавајќи дека гаранциите ќе бидат формализирани на хартија во текот на следната недела до 10 дена и велејќи дека Украина понудила да купи американско оружје во вредност од околу 90 милијарди долари.
Тонот на средбата беше многу попријатен од катастрофалниот состанок во Овалната соба на кој Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс јавно го критикуваа украинскиот лидер во февруари.
Но, мировниот договор сè уште изгледа далекчен.
Непосредно пред почетокот на разговорите, руското Министерство за надворешни работи ја отфрли можноста за распоредување трупи од земјите на НАТО за да се помогне во обезбедувањето мировен договор, што ја комплицира понудата на Трамп.
И Трамп и Зеленски изјавија дека се надеваат дека собирот на крај ќе доведе до тристрани разговори со Путин, чии сили полека напредуваат во источна Украина.
Во објава на социјалните мрежи доцна во понеделник, Трамп рече дека го повикал рускиот лидер и почнал да договара средба меѓу Путин и Зеленски, по што ќе следи трилатерален самит меѓу тројцата претседатели.
Трамп им кажа на европските лидери дека Путин ја предложил таа идеја, според извор во европската делегација.
Иако Кремљ јавно не го објави својот договор, висок функционер на американската администрација рече дека средбата Путин-Зеленски би можела да се одржи во Унгарија. Двајцата ќе се сретнат во следните две недели, според германскиот канцелар Фридрих Мерц.
Последните директни разговори меѓу Русија и Украина се одржаа во Турција во јуни. Путин ја одби јавната покана на Зеленски да се сретне со него лице в лице таму и наместо тоа испрати делегација на ниско ниво.

Помошникот на Кремљ, Јуриј Ушаков, во аудио порака на Телеграм во понеделник изјави дека Трамп и Путин разговарале за можноста за подигнување на нивото на претставници од украинската и руската страна кои учествуваат во споменатите директни преговори.
Во меѓувреме, европските лидери – кои побрзаа во Вашингтон да го поддржат Зеленски – го повикаа Трамп да инсистира Путин да се согласи на прекин на огнот во 3,5-годишната војна пред да можат да напредуваат какви било разговори.
Трамп претходно го поддржа тој предлог, но го смени курсот по средбата со Путин во петокот, наместо тоа усвојувајќи го ставот на Москва дека секој мировен договор е сеопфатен.
Трамп им рече на новинарите во Овалната соба дека му се допаѓа концептот на прекин на огнот, но двете страни би можеле да работат на мировен договор додека борбите продолжуваат.
„Сакам да можат да престанат, би сакал да престанат.Но, стратешки тоа би можело да биде неповолна за едната или другата страна“, рече тој.

Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон изразија поддршка за прекин на огнот како предуслов за какви било директни разговори со Русија. Макрон, исто така, рече дека европските лидери на крајот ќе треба да бидат вклучени во какви било мировни преговори.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Администрацијата на Трамп поништи 6.000 визи на странски студенти

Стејт департментот поништи повеќе од 6.000 меѓународни студентски визи поради прекршување на американскиот закон и пречекорување на дозволениот престој, изјави одделот за Би-Би-Си. Агенцијата соопшти...
Повеќе
Подглавна секција

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Националниот парк Шар Планина постави шест нови дрвени објекти кои треба да им послужат сите планинари и љубители на природата како засолниште од лошо време и да придонесат за поголема сигурност....
Повеќе
Македонија

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ информира дека досега се донирани повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани. Оттаму во соопштение велат дека еден од најважните сегменти на...
Повеќе
Ctrl - Z

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

Полека, полека доаѓа времето кога големите студија веќе почнаа да прават игри со тотална употреба на Вештачка Интелигенција. Примерот со играта Palland од Нинтендо донесе и други контроверзии околу плагитизирањето од...
Повеќе
Економија

АНАЛИЗА: Општините влегуваат во изборна кампања со доспеан, а неплатен долг од скоро 65 милиони евра

Локалните избори се распишани, а локалните власти на терен „работат“ со парите од унгарскиот кредит. На локалните избори годинава „општинарите“ ќе настапат со вкупни доспеани, а неплатени обврски во износ од...
Повеќе

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Националниот парк Шар Планина постави шест нови дрвени објекти кои треба да им послужат сите планинари и љубители на природата како засолниште од лошо време и да придонесат за...

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Palworld скриншот од Steam

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

АНАЛИЗА: Општините влегуваат во изборна кампања со доспеан, а неплатен долг од скоро 65 милиони евра

Државните и приватните згради за 20 години ќе мора да се енергетски ефикасни, предвидуваат измените на законот

Дождот не помогна, пожарот во Јасен сѐ уште активен

Источниот брег на САД се соочува со животозагрозувачки бранови од ураганот Ерин

Администрацијата на Трамп поништи 6.000 визи на странски студенти

Хамас на преговори во Каиро се согласи на двомесечно примирје и ослободување на израелските заложници

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Palworld скриншот од Steam

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо