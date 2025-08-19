Трамп му вети на Зеленски дека САД ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во секој договор за крај на војната со Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп на преговорите со претседателот Володимир Зеленски вети дека САД ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во секој договор за ставање крај на војната на Русија, иако обемот на каква било помош не беше дефиниран.

Трамп го даде ветувањето за време на вонредниот самит во Белата куќа, каде што беше домаќин на Зеленски и група европски сојузници по неговиот состанок во петокот во Алјаска со рускиот претседател Владимир Путин.

„Кога станува збор за безбедноста, ќе има многу помош“, им рече Трамп на новинарите, додавајќи дека европските земји ќе бидат вклучени. „Тие се прва линија на одбрана затоа што се таму, но ние ќе им помогнеме“.

Зеленски го поздрави ветувањето како голем чекор напред, додавајќи дека гаранциите ќе бидат формализирани на хартија во текот на следната недела до 10 дена и велејќи дека Украина понудила да купи американско оружје во вредност од околу 90 милијарди долари.

Тонот на средбата беше многу попријатен од катастрофалниот состанок во Овалната соба на кој Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс јавно го критикуваа украинскиот лидер во февруари.

Но, мировниот договор сè уште изгледа далекчен.

Непосредно пред почетокот на разговорите, руското Министерство за надворешни работи ја отфрли можноста за распоредување трупи од земјите на НАТО за да се помогне во обезбедувањето мировен договор, што ја комплицира понудата на Трамп.

И Трамп и Зеленски изјавија дека се надеваат дека собирот на крај ќе доведе до тристрани разговори со Путин, чии сили полека напредуваат во источна Украина.

Во објава на социјалните мрежи доцна во понеделник, Трамп рече дека го повикал рускиот лидер и почнал да договара средба меѓу Путин и Зеленски, по што ќе следи трилатерален самит меѓу тројцата претседатели.

Трамп им кажа на европските лидери дека Путин ја предложил таа идеја, според извор во европската делегација.

Иако Кремљ јавно не го објави својот договор, висок функционер на американската администрација рече дека средбата Путин-Зеленски би можела да се одржи во Унгарија. Двајцата ќе се сретнат во следните две недели, според германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Последните директни разговори меѓу Русија и Украина се одржаа во Турција во јуни. Путин ја одби јавната покана на Зеленски да се сретне со него лице в лице таму и наместо тоа испрати делегација на ниско ниво.

Помошникот на Кремљ, Јуриј Ушаков, во аудио порака на Телеграм во понеделник изјави дека Трамп и Путин разговарале за можноста за подигнување на нивото на претставници од украинската и руската страна кои учествуваат во споменатите директни преговори.

Во меѓувреме, европските лидери – кои побрзаа во Вашингтон да го поддржат Зеленски – го повикаа Трамп да инсистира Путин да се согласи на прекин на огнот во 3,5-годишната војна пред да можат да напредуваат какви било разговори.

Трамп претходно го поддржа тој предлог, но го смени курсот по средбата со Путин во петокот, наместо тоа усвојувајќи го ставот на Москва дека секој мировен договор е сеопфатен.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба дека му се допаѓа концептот на прекин на огнот, но двете страни би можеле да работат на мировен договор додека борбите продолжуваат.

„Сакам да можат да престанат, би сакал да престанат.Но, стратешки тоа би можело да биде неповолна за едната или другата страна“, рече тој.

Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон изразија поддршка за прекин на огнот како предуслов за какви било директни разговори со Русија. Макрон, исто така, рече дека европските лидери на крајот ќе треба да бидат вклучени во какви било мировни преговори.