Доналд Трамп повторно го нападна германскиот канцелар, Фридрих Мерц, велејќи дека треба да се фокусира на „поправка на својата распадната земја“ и обид да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина – и да троши помалку време „мешајќи“ во Иран, пренесува Гардијан.

„Канцеларот на Германија треба да троши повеќе време на завршување на војната со Русија и Украина, каде што беше целосно неефикасен!“, напиша Трамп во објава на социјалните мрежи.

Мерц наместо тоа треба да се фокусира на „поправка на својата распадната земја“, напиша тој, „особено имиграцијата и енергетиката, а помалку време на мешање во оние што се ослободуваат од нуклеарната закана од Иран, со што светот, вклучително и Германија, ќе стане побезбедно место!“

Последниот испад на Трамп дојде еден ден откако тој посочи дека се разгледува военото присуство на САД во Германија, со „можно намалување“ на трупите што се разгледува.

Помеѓу 36.000 и 39.000 американски персонал е стациониран во Германија, од кои повеќето се во нејзините две најголеми бази во Штутгарт и Рамштајн – многу помалку отколку на нивниот врв од Студената војна.

Коментарите на Трамп се чини дека се поттикнати од невообичаено директните коментари на Мерц претходно оваа недела, кога канцеларот рече дека САД се „понижени“ од Иран и го критикуваше Вашингтон за тоа што нема стратегија за излез од војната.

Во четврток, Мерц се обиде да заземе попомирувачки тон при посетата на германската воена база во Минстер, нагласувајќи ја важноста на врските со НАТО и САД и критикувајќи го Иран за тоа што одбива да учествува во мировните преговори.

Без да го спомене Трамп, Мерц рече дека верува во решение предводено од НАТО за конфликтот на Блискиот Исток, осврнувајќи се на „сигурно трансатлантско партнерство“.

Германските претставници беа желни да го смират спорот. Во текот на четвртокот тие се трудеа да истакнат дека заканите од САД за повлекување на трупите од германска територија се далеку од нови – Трамп ги упати за време на неговиот прв мандат – и дека тие се подготвени за нив.

Зборувајќи за време на посетата на Мароко, германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, рече дека не само што Трамп дал такви изјави во минатото, туку и претседателите Бајден, Обама и Клинтон.

Барак Обама јасно стави до знаење дека САД ќе ги концентрираат своите трупи повеќе во пацифичката зона, рече тој. „Тоа можеби ќе се случи. Ајде да го разгледаме тоа заедно, мирно и темелно“, рече Вадефул. Додаде: „Подготвени сме за тоа, разговараме тесно и во дух на доверба во сите тела на НАТО и очекуваме одлуки од Американците за ова“.

Тој рече дека веќе се случува „префрлање на силите“ и дека германската војска се подготвува за промените. „Мораме да преземеме повеќе одговорности, мора да развиеме посилни рамена“, додаде тој.

Но, тој исто така рече дека е тешко да се замисли повлекувањето на САД од воздухопловната база Рамштајн во југозападна Германија, бидејќи таа има „незаменлива функција за САД и за нас“.

Клаудија Мејџор, водечки експерт за трансатлантска безбедност во Германскиот Маршалов фонд, рече дека обидот на Трамп да „го користи Рамштајн како лост“ не е ништо ново. „Тоа се поврзува со дебатата што ја имавме за Гренланд, кога Европејците размислуваа колку сериозно да ги сфатат заканите на Трамп“, рече таа.

Иако пораките што доаѓаа од САД беа „многу вознемирувачки… и се прашуваме до кој степен се сè уште сигурни“, во исто време Европејците мораа да научат да станат помалку зависни од поддршката на САД, рече таа. Но, ова, додаде таа, би значело „помала безбедност и поголема нестабилност за сите вклучени“.

Експертот за одбранбена политика на Христијанските демократи на Мерц, Родерих Кизеветер, предупреди да не се претерува со реакцијата на изјавата на Трамп. „Намалувањето на бројот на војници беше објавено пред некое време и не е изненадување“, изјави тој за германските медиуми. „Главната работа е тие да се спроведуваат на уреден и консензуален начин“.

Тој рече дека присуството на американски војници во Германија – особено големата воена болница на САД во Ландштул, стратешкиот центар во Рамштајн и полигоните за обука во Графенвер – е од неопходен интерес „особено за САД“.

Тој рече дека наместо првенствено да се обезбеди одбраната на Германија, овие локации ја поддржуваат „глобалната американска проекција на моќ“.