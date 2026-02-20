Претседателот Доналд Трамп го предупреди Иран дека мора да постигне договор за својата нуклеарна програма или ќе се случат „навистина лоши работи“ и постави рок од 10 до 15 дена, предизвикувајќи одговор со закана од Техеран дека ќе возврати на американските бази во регионот доколку бидат нападнати.

Во услови на масовно зголемување на американската воена сила на Блискиот Исток, што ги поттикна стравувањата од поширока војна, Трамп рече дека преговорите со Иран за ставање крај на напнатиот ќорсокак одат добро, но побара Техеран да постигне значаен договор.

„Инаку, се случуваат лоши работи“, рече Трамп, кој постојано се закануваше дека ќе го нападне Иран, на првиот состанок на неговиот Одбор за мир во Вашингтон.

Трамп зборуваше за воздушните напади на САД извршени во јуни, велејќи дека нуклеарниот потенцијал на Иран е десеткуван, додавајќи „можеби ќе мора да одиме чекор понатаму или можеби нема“.

„Ќе дознаете во текот на следните веројатно 10 дена“, рече тој. Подоцна, замолен да образложи, тој им рече на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“: „Мислам дека тоа би било доволно време, 10, 15 дена, скоро максимум“.

Но, тој одби да биде конкретен, освен повторно да предупреди за „навистина лоши работи“ и да инсистира дека Иран ќе мора да склучи договор на еден или друг начин.

Во писмо до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, Техеран рече дека нема да започне никаква војна, но дека во случај да биде подложен на воена агресија, Иран ќе одговори решително и пропорционално во остварувањето на правото на самоодбрана.

„Сите бази, објекти и средства на непријателската сила во регионот би претставувале легитимни цели“, се вели во писмото. „Соединетите Американски Држави би сноселе целосна и директна одговорност за какви било непредвидливи и неконтролирани последици“.

Заканите на Трамп за бомбардирање на Иран, со двете страни далеку разделени во разговорите за нуклеарната програма на Техеран, ги зголемија цените на нафтата, а руски воен брод корвета во четвртокот се придружи на планираните ирански поморски вежби во Оманскиот Залив, витален морски пат за глобалната енергија.

Иранските и американските преговарачи се состанаа во вторникот, а иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, рече дека се согласиле за водечките принципи. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, сепак, во средата изјави дека двете страни остануваат разделени по некои прашања.

Трамп рече дека се водат добри разговори, а висок американски функционер рече дека Иран ќе даде писмен предлог за тоа како да се справи со загриженоста на САД.

Трамп го повика Техеран да им се придружи на САД на патот кон мирот.

„Тие не можат да имаат нуклеарно оружје, многу е едноставно“, рече тој. „Не можете да имате мир на Блискиот Исток ако тие имаат нуклеарно оружје“.

Иран се спротивстави на правењето големи отстапки во врска со својата нуклеарна програма, иако инсистираше дека таа е за мирни цели. САД и Израел во минатото го обвинија Техеран дека се обидува да развие нуклеарна бомба.