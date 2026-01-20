Доналд Трамп вели дека сто отсто ќе ја исполни својата закана за воведување царини на европските земји кои се спротивставуваат на неговото барање да ја преземе контролата врз Гренланд. Европските сојузници се обединија околу суверенитетот на Гренланд. Министерот за надворешни работи на Данска нагласи дека американскиот претседател не може да го загрози својот пат до сопственост на полуавтономната данска територија.

Министерката за надворешни работи на Велика Британија, Ивет Купер, го повтори ставот на Велика Британија дека иднината на Гренланд е само на Гренландците и на Данците да одлучат.

Во понеделникот, Трамп одби да ја исклучи употребата на сила и инсистираше дека ќе продолжи со заканите за царини за стоки што пристигнуваат во САД од Велика Британија и седум други земји-сојузнички на НАТО.

Во објава до Truth Social во раните утрински часови во вторник, американскиот претседател рече дека имал многу добар телефонски разговор со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, и се согласил на состанок на различни страни во Швајцарија оваа недела.

Тој продолжи: „Гренланд е императив за националната и светската безбедност. Нема враќање назад – за тоа, сите се согласуваат!“

Трамп изјави дека ќе наплати царина од 10% на Велика Британија за секоја стока испратена во САД од 1 февруари, зголемувајќи се на 25% од 1 јуни, сè додека не се постигне договор Вашингтон да го купи Гренланд од Данска. Тој рече дека истото ќе важи и за Данска, Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Холандија и Финска – сите членки на одбранбената алијанса НАТО, основана во 1949 година.

На прашањето дали ќе ја спроведе заканата со царини, Трамп за NBC News изјави: „Ќе го сторам тоа, 100%.“

Кога медиумот праша дали ќе употреби сила за да ја заземе територијата, претседателот одговори „без коментар“.

Трамп додаде: „Европа треба да се фокусира на војната со Русија и Украина затоа што, искрено, гледате што им донесе тоа… На тоа треба да се фокусира Европа – не на Гренланд.“

Данска предупреди дека воената акција на САД во Гренланд би значела крај на НАТО. Во последниве денови, Гренланд доби поддршка од европските членки на алијансата – некои дури испратија и неколку војници во Гренланд минатата недела, потег што се смета за симболичен.

Сепак, Трамп го следеше тоа распоредување со најава за воведување царини на осумте сојузници на НАТО.

Данскиот министер за надворешни работи Ларс Леке Расмусен рече дека Европа мора да му покаже на претседателот Трамп дека заканите со царини не се патот напред.

„Имаме црвени линии што не можат да се преминат“, изјави тој за Скај њуз. „Не можете да се заканувате на вашиот пат кон сопственост на Гренланд. Немам намера да ја ескалирам оваа ситуација“.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц рече дека царините не се од корист за никого и се надева дека ќе се сретне со американскиот претседател за време на неговото патување во Давос за Светскиот економски форум.

Тој рече: „Не ја сакаме оваа ескалација. Не сакаме трговски спор со Соединетите Американски Држави“.

Тој исто така додаде дека администрацијата на Трамп не би била изненадена од таканаречената извидувачка мисија на НАТО во текот на викендот, бидејќи беше најавена и договорена однапред.

„Тоа никогаш не беше воена акција“, рече германскиот канцелар.

Европската Унија во четврток ќе одржи вонреден самит во Брисел за своите лидери, каде што ќе разговараат за тоа како да одговорат на најновата закана на Трамп за преземање на Гренланд.

Каја Калас, шефицата за надворешна политика на ЕУ, изјави дека блокот нема интерес да започнува борба, но ќе се држи до своите ставови.

„Но, трговските закани не се начин да се постигне ова“, додаде Калас. „Суверенитетот не е за трговија“.