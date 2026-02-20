Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе им нареди на федералните агенции, вклучително и на Министерството за одбрана, да започнат процес на идентификување и објавување владини документи поврзани со вонземски живот и неидентификувани летачки објекти (НЛО), објави Би-Би-Си.

Во објава на платформата „Truth Social“, Трамп наведе дека одлуката ја носи поради „огромниот интерес“ на јавноста за ова прашање.

Обама, во интервју за подкастот на Брајан Тајлер Коен, изјави дека статистички е веројатно да постои живот надвор од Земјата, со оглед на големината на универзумот, но нагласи дека за време на неговиот мандат нема видено докази дека вонземјани воспоставиле контакт со САД.

Во 2022 година, Конгресот ги одржа првите сослушувања за НЛО по 50 години, а Пентагон вети поголема транспарентност по ова прашање – формирајќи посебна канцеларија за собирање извештаи.