Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе го номинира Тод Бланш за државен обвинител, избирајќи го својот поранешен личен адвокат, кој агресивно ја спроведуваше агендата на републиканскиот претседател додека го водеше Министерството за правда како вршител на должноста, пренесува Асошиејтед Прес.

Трамп изјави на вечера во Белата куќа дека планира официјално да го номинира Бланш во четврток, според видео од настанот објавено на социјалните мрежи од помошник на Белата куќа.

„Ќе го направиме постојан државен обвинител“, рече Трамп на настанот во Роуз Гарден.

Бланш брзо се обиде да се позиционира како фаворит за постојаната позиција по отпуштањето на Пам Бонди во април, забрзувајќи ги истрагите за непријателите на Трамп и најавувајќи фонд од речиси 1,8 милијарди долари наменет за компензација на сојузниците на претседателот за наводен политички прогон.

Предложениот фонд создаде двопартиска бура што го принуди Министерството за правда да ја отфрли идејата претходно оваа недела во вонреден пресврт.

Бланш беше донесена во Министерството за правда како заменик-генерален обвинител и беше покачена по отстранувањето на Бонди поради нејзините неуспешни напори да ги гони перцепираните политички противници на Трамп.

Бланш инсистираше дека не се пријавувал на аудиција за постојаната функција, но преку невнимателни потези откако ја презеде функцијата, јасно стави до знаење својата намера да ја докаже својата лојалност кон Трамп.

Постапките на Бланш ги разбеснија демократите и другите критичари кои го обвинуваат дека сè уште се однесува како личен адвокат на Трамп за да ја спроведе кампањата за одмазда на претседателот.

„Фондот против оружје“ од 1,776 милијарди долари, исто така, предизвика реакција од републиканците во Сенатот, чија поддршка на Бланш сега ќе му биде потребна за да биде потврден за државен обвинител.

Иако Бланш тврди дека не чувствува притисок од претседателот, Министерството за правда под негово водство ги продолжи своите потези против долгогодишните непријатели на Трамп.

Бланш силно ги отфрли обвинувањата дека администрацијата на Трамп го политизирала Министерството за правда и рече дека е фокусиран на корекција на она што тој го смета за злоупотреби во минатото од страна на администрацијата на Бајден.

Поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, беше обвинет во април поради фотографија на социјалните мрежи од школки наредени на плажа, за која официјалните лица рекоа дека претставува закана за претседателот.

Коми, кој го критикуваше случајот како политички мотивиран, рече дека нема да биде изненаден ако Министерството за правда поднесе дополнителни обвиненија против него.

Бланш одделно го назначи Џозеф диЏенова, 81-годишен поранешен обвинител на Министерството за правда од администрацијата на Реган, да надгледува истрага со седиште во Флорида за тоа дали поранешни службеници за спроведување на законот и разузнавање се заговарале во текот на последната деценија за да го поткопаат Трамп.

Минатиот месец тој беше под интензивен надзор поради предложениот „Фонд против оружје“, за кој администрацијата рече дека е наменет да ги обештети луѓето кои сметаат дека биле неправедно истражени и гонети од претходните администрации.

Фондот предизвика негодување поради можноста насилните сторители кои учествувале во немирите во американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година да бидат земени предвид за исплати – што Бланш одби јавно да го исклучи.

Бланш им рече на пратениците во вторникот дека Министерството за правда нема да продолжи со планот откако политичкиот удар го блокираше законодавството за финансирање на агенциите за спроведување на имиграцијата на Трамп.

Поранешен федерален обвинител во Њујорк, Бланш се здоби со јавна популарност по својата водечка улога во одбранбениот тим на Трамп, вклучително и за време на судењето на републиканецот за молчење во Њујорк. Таа позиција му овозможи, како што рече, од прва рака да го види она што тој го смета за оружје на системот на кривична правда против Трамп.