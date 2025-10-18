Трамп ја ублажи казната на поранешниот американски претставник Џорџ Сантос во случајот за федерална измама

Претседателот Доналд Трамп во петокот изјави дека ја ублажил казната на поранешниот американски претставник Џорџ Сантос, кој требаше да отслужи повеќе од седум години во федерален затвор откако се изјасни за виновен за измама и кражба на идентитет, пренесува Асошиејтед Прес.

Џозеф Мареј, еден од адвокатите на Сантос, за Асошиејтед Прес изјави доцна во петокот дека поранешниот пратеник бил ослободен од Федералниот поправен дом во Фертон, Њу Џерси, околу 23 часот, и дека бил пречекан пред објектот од неговото семејство.

Републиканецот од Њујорк беше осуден во април откако минатата година призна дека ги измамил донаторите и ги украл идентитетите на 11 лица – вклучувајќи ги и членовите на неговото семејство – за да донира за неговата кампања.

Тој се пријавил во FCI Фертон на 25 јули и бил сместен во затворски камп со минимално обезбедување со помалку од 50 други затвореници.

„Џорџ Сантос беше некаков „разбојник“, но има многу разбојници низ нашата земја кои не се принудени да отслужат седум години затвор“, објави Трамп на својата платформа за социјални медиуми. Тој рече дека „штотуку потпишал одлука за ублажување на казната, со која Џорџ Сантос се ослободува од затвор, ВЕДНАШ“.

„Среќно Џорџ, имај прекрасен живот!“, рече Трамп.

Сметката на Сантос на X, која беше активна во текот на неговите околу 84 дена во затвор, објави повторно снимка од екранот од објавата на Трамп на Truth Social во петокот.

За време на неговиот престој зад решетки, Сантос пишуваше редовни статии во локален весник на Лонг Ајленд, во кои главно се жалеше на условите во затворот.

Во своето последно писмо, сепак, тој директно му се обрати на Трамп, наведувајќи ја својата верност кон агендата на претседателот и кон Републиканската партија.

„Господине, апелирам на вашето чувство за правда и човечност – истите квалитети што инспирираа милиони Американци да веруваат во вас“, напиша тој во The South Shore Press на 13 октомври. „Скромно ве молам да ја земете предвид необичната болка и тешкотиите на оваа средина и да ми дозволите можност да се вратам кај моето семејство, моите пријатели и мојата заедница.“

Компромисата на Сантос е најновиот високопрофилен чин на помилување на Трамп за поранешните републикански политичари откако повторно ја презеде Белата куќа во јануари.

Кон крајот на мај, тој го помилува поранешниот американски претставник Мајкл Грим, републиканец од Њујорк, кој во 2014 година се изјасни за виновен за недоволно пријавување плати и приходи во ресторан што го водеше на Менхетен. Тој, исто така, го помилува и поранешниот гувернер на Конектикат, Џон Роуланд, чија ветувачка политичка кариера беше нарушена од корупциски скандал и два федерални затворски мандати.

Но, со давањето помилување на Сантос, Трамп наградуваше личност која предизвика осуда во сопствената партија.

Откако стана првиот отворено геј републиканец избран во Конгресот во 2022 година, Сантос отслужи помалку од една година откако беше откриено дека измислил голем дел од својата животна приказна.

За време на кампањата, Сантос тврдеше дека е успешен бизнис консултант со кредибилитет на Волстрит и значително портфолио на недвижности. Но, кога неговото CV беше ставено под лупа, Сантос на крајот призна дека никогаш не дипломирал на колеџот Барух – ниту бил истакнат играч во одбојкарскиот тим на колеџот на Менхетен, како што тврдеше. Никогаш не работел во Ситигруп и Голдман Сакс.