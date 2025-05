Трамп ја претстави американската „Златна купола“, ракетен систем инспириран од израелската „Железна купола“

Само неколку дена по враќањето во Белата куќа во јануари, Трамп ги претстави плановите за „Златната купола“, систем осмислен да ги пресретнува т.н. закани од „следна генерација“ како балистички и крстосувачки ракети, јави Би-Би-Си.

Првичниот буџет предвидува дека ќе чини 25 милијарди долари, но проценките на американската влада велат дека за проектот ќе се потрошат многу повеќе пари во следните децении.

Трамп изјави дека новиот систем ќе биде составен од напредни технологии распоредени на копно, море и во вселената, вклучително и сензори и ракети-пресретнувачи во орбитата. Системот ќе биде под централизирана команда, велат американските одбранбени власти.

„Овој систем ќе биде способен да пресретнува проектили дури и ако се истрелани од другата страна на светот или од вселената“, рече Трамп, додавајќи дека Канада веќе побарала да биде дел од проектот.

Поранешниот канадски министер за одбрана Бил Блер, за време на посета на Вашингтон годинава, изјави дека е логично Канада да учествува во проектот, бидејќи тоа е во нејзин „национален интерес“, особено со оглед на безбедносните предизвици во Арктикот.

Иако делумно инспириран од израелскиот систем „Железна купола“, кој се користи од 2011 година за пресретнување ракети, американската „Златна купола“ ќе биде многу поголема и наменета за поширок спектар на закани – вклучувајќи хиперсонични проектили што се движат побрзо од брзината на звукот, како и орбитални системи за напади од вселената (FOBS).

PROMISES MADE, PROMISES KEPT: THE GOLDEN DOME

‘A generational investment in the security of America and Americans.’ – @SecDef 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/v2YwImKB0E

— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2025