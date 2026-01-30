Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е опасно за Велика Британија да влегува во бизнис со Пекинг, додека премиерот Кир Стармер денеска ги пофали економските придобивки од ресетирањето на односите со Кина за време на посетата. Додека западните лидери се вознемируваат од непредвидливоста на Трамп, Стармер е најновиот што се упатува кон Кина.

Во тричасовните разговори со претседателот Си Џинпинг во четвртокот, британскиот лидер повика на пософистициран однос со подобрен пристап до пазарот, пониски царини и инвестициски договори, а истовремено разговараше за фудбалот и Шекспир.

Сепак, во Вашингтон, одговарајќи на прашања за поблиските врски, Трамп рече: „Па, многу е опасно за нив да го прават тоа“ додека разговараше со новинарите пред премиерата на филмот „Меланија“ во Центарот Кенеди. Тој не даде дополнителни информации.

Трамп, кој планира да патува во Кина во април, се закани минатата недела дека ќе воведе царини за Канада откако премиерот Марк Карни склучи економски договори со Пекинг при неодамнешната посета.

Портпаролот на Даунинг стрит и кинеското Министерство за надворешни работи не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Околу времето на коментарите на Трамп, Стармер на состанокот на Бизнис форумот Велика Британија-Кина во кинескиот главен град изјави дека неговите многу топли средби со Си обезбедиле вистински напредок.

Стармер ги поздрави договорите за безвизно патување и пониски царини за виски како навистина важен пристап, симболичен за она што го правиме со односот.

„Така ја градиме меѓусебната доверба и почит што е толку важно“, рече Стармер.

Пред да се упати кон финансискиот центар Шангај, тој се сретна со кинески бизнис лидери, како што е Јин Тонгјуе, извршен директор на производителот на автомобили Чери, кој планира да отвори центар за истражување и развој за својата подружница за комерцијални возила во англискиот град Ливерпул, изјави градски службеник за време на посетата на Стармер.

Стармер, чија централно-левичарска лабуристичка влада се бори да го оствари економскиот раст што го вети, го постави подобрувањето на односите со втората по големина економија во светот како приоритет.

Неговата посета на Кина доаѓа во време на повремените закани на Трамп за трговски царини и ветувањата за преземање на контролата врз Гренланд, автономна територија на Данска, што ги вознемири долгогодишните сојузници на САД, меѓу кои и Велика Британија.