Доналд Трамп вчера ја повлече поканата за Канада да се приклучи на неговата иницијатива Одбор за мир насочена кон решавање на глобалните конфликти.

„Ве молам, дозволете ова писмо да послужи како претстава дека Одборот за мир ја повлекува својата покана до вас во врска со приклучувањето на Канада кон, она што ќе биде, најпрестижниот Одбор на лидери некогаш собран, во кое било време“, напиша Трамп во објава на Truth Social упатена до канадскиот премиер, Марк Карни.

Трамп ја започна својата иницијатива Одбор за мир на Светскиот економски форум во Давос, тврдејќи дека тоа ќе биде едно од најзначајните тела некогаш создадени во историјата на светот. Одборот, со кој ќе претседава Трамп, првично беше опишан како привремено тело за надгледување на управувањето и реконструкцијата на Газа.

Постојаните членови мора да помогнат во финансирањето на одборот со уплата од по 1 милијарда долари, според Трамп.

Иако лидерите на многу либерални демократии одбија да се приклучат кон новата меѓународна организација на Трамп, Карни, пред Давос, во принцип прифати, иако во неделата рече дека неговите претставници сè уште не ги разгледале сите детали за структурата, како ќе функционира, за што е финансирањето итн.

„Канада сака парите да имаат максимално влијание“, им рече Карни на новинарите.

Министерот за финансии на Канада, Франсоа-Филип Шампањ, потоа во вторник изјави дека Канаѓаните не планираат да платат 1 милијарда долари што земјите беа замолени да му ги предадат на Трамп за постојано место во одборот, кој првично беше опишан како привремено тело за надгледување на управувањето и реконструкцијата на Газа.

Во отворено обраќање до светските лидери во Давос во вторник, Карни го опиша она што го нарече руптура во претходниот светски поредок базиран на правила надгледуван од САД, предизвикан од агресивното однесување на Трамп.

Кога пристигна во Давос, Трамп јасно стави до знаење дека слушнал за виралниот говор на Карни.

„Канада живее поради Соединетите Американски Држави“, рече Трамп во своето обраќање во среда. „Запомни го тоа, Марк, следниот пат кога ќе даваш изјави.“

„Канада не живее поради Соединетите Американски Држави“, одговори Карни во четврток. „Канада напредува затоа што сме Канаѓани.“

Ниту канцеларијата на Карни ниту Белата куќа не одговорија веднаш на барањата на Ројтерс за коментар.

„Откако овој одбор ќе биде целосно формиран, можеме да правиме скоро што сакаме“, рече Трамп во Швајцарија во четврток. „И ќе го направиме тоа заедно со Обединетите нации.“

Формирањето на одборот беше одобрено со резолуција на Советот за безбедност на ООН како дел од мировниот план на Трамп за Газа, а портпаролот на ООН, Роландо Гомез, изјави во четврток дека ангажманот на ООН со одборот ќе биде само во тој контекст.

Земјите-членки се Аргентина, Бахреин, Мароко, Пакистан и Турција. Други сојузници на САД, како што се Велика Британија, Франција и Италија, навестија дека засега нема да се приклучат.