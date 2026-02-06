Американскиот претседател Доналд Трамп ја даде својата „целосна поддршка“ на премиерката Санае Такаичи пред националните избори во Јапонија во недела, додавајќи дека со нетрпение очекува да ја угости во Белата куќа следниот месец, пренесува Ројтерс.

Првата жена премиер на Јапонија, конзервативка која рече дека црпи инспирација од британската „Железна дама“ Маргарет Тачер, веќе се очекуваше да донесе солидна победа за нејзината владејачка коалиција, според анкетите на јавното мислење. Таа бара јавен мандат за плановите за трошење што ги вознемирија инвеститорите и зајакнување на одбраната што би можело дополнително да ги затегне односите со Кина.

Либерално-демократската партија на Такаичи и нејзиниот партнер, Јапонската партија за иновации, позната како Ишин, би можеле да освојат околу 300 места во Долниот дом на парламентот со 465 места, покажуваат анкетите, што е значително повеќе од тесното мнозинство што сега го контролираат.

„Премиерката Такаичи е некој што заслужува силно признание за работата што ја работат таа и нејзината коалиција“, објави Трамп на својата платформа Truth Social во четврток.

„Чест ми е да дадам целосна и целосна поддршка за неа и за она што нејзината високо почитувана коалиција го претставува.“

За разлика од неговите претходници, Трамп сè повеќе се обидува да ги обликува странските избори. Аналитичарите велат дека неговата поддршка на Такаичи, 64, националист и одбранбен јастреб, се вклопува во растечкиот модел на усогласување со десничарските лидери во странство.

Во четврток, тој го поддржа унгарскиот премиер Виктор Орбан за гласање таму во април, а минатата година го поддржа аргентинскиот претседател Хавиер Милеи, истакнувајќи ја финансиската поддршка на САД како фактор за успехот на Милеи во законодавството во 2025 година.

Иако Такаичи веќе се чини дека е подготвен за убедлива победа, поддршката на Трамп ќе одекне во Јапонија, рече Асука Татебајаши, геополитички аналитичар во банката Мизухо.

„Од перспектива на деловната заедница, подобрените односи и подоброто признавање од страна на Трамп ќе се сметаат за позитивно“, рече Татебајаши. „И дури и меѓу општата популација, Трамп е изненадувачки популарен во Јапонија во споредба со некои западни земји.“

Портпаролот на јапонската влада, Кеи Сато, одби да коментира за поддршката на Трамп, но потврди дека Трамп го поканил Такаичи да го посети Вашингтон на 19 март.

„Во услови на брзо менувачка меѓународна ситуација, се очекува посетата да даде можност за повторно потврдување на непоколебливите врски на јапонско-американскиот сојуз“, изјави Сато на редовната прес-конференција.

Еден од првите ангажмани на Такаичи откако беше назначена за премиер во октомври беше да го угости Трамп во Токио.

Таа му подари патер што го користел неговиот поранешен другар за голф, покојниот јапонски премиер Шинзо Абе. Пофалена од Трамп за кршење на стаклениот таван на Јапонија, Такаичи вети милијарди долари инвестиции на состанок за кој аналитичарите велат дека помогнал да се подвлече силата на јапонско-американскиот сојуз.

Сепак, неколку недели подоцна, таа го започна најголемиот дипломатски спор со Кина во повеќе од една деценија, јавно истакнувајќи како Токио би можел да одговори на кинескиот напад врз Тајван.