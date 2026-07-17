Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот ги декласификува документите за кои тврдеше дека покажуваат мешање на Кина во изборите во САД, оживувајќи ги своите долгогодишни напади врз безбедноста на изборите и покрај проценката на американските разузнавачки служби во која не беа пронајдени докази дека Пекинг влијаел на гласањето во 2020 година што тој го загуби.

25-минутното обраќање во ударниот термин го нагласи напорот на Трамп да ја направи безбедноста на изборите централно политичко прашање пред среднорочните избори во ноември, кога неговите колеги републиканци ќе ги бранат своите мали конгресни мнозинства. Трамп ги искористи своите забелешки повторно да изврши притисок врз републиканците во Конгресот да донесат закон со кој се воведуваат нови барања за идентификација на гласачите и државјанство, и покрај долгогодишните наоди дека измамата на гласачите на изборите во САД е ретка. Законот е во застој во Сенатот поради жестокото противење на демократите.

Трамп рече дека декласифицираниот материјал ќе открие „шокантни ранливости во нашата изборна инфраструктура“. Но, многумина се чини дека го покажуваат спротивното или воопшто не се поврзани со изборната инфраструктура во САД.

Говорот се одржа во предизвикувачки политички момент за Трамп и републиканците, со неговиот рејтинг на одобрување намален поради непопуларната војна со Иран и високите цени на енергијата. Трамп накратко ја спомена војната на почетокот, велејќи дека САД „победуваат со голема победа“, додека наведуваше низа домашни достигнувања, вклучувајќи намалување на даноците и неговата репресија против имиграцијата, пред да се сврти кон безбедноста на изборите.

Претседателот рече дека декласификува чувствителни информации што покажуваат дека Кина нелегално стекнала 220 милиони досиеја на гласачи во САД, вклучувајќи имиња, адреси и други податоци.

Тој тврдеше дека членовите на американската разузнавачка заедница намерно ги потиснувале информациите за обемот на активностите на Кина.

Некласифицирана проценка на разузнавањето на САД од 2021 година не пронајде индикации дека некој странски актер се обидел или успеал да измени било кој технички аспект од гласањето за претседателските избори во 2020 година, вклучувајќи ги регистрацијата на гласачи, гласачките ливчиња, табелите или резултатите.

Таа проценка беше спроведена под раководство на Џон Ратклиф, тогашен директор на националното разузнавање на Трамп, а сега негов директор на ЦИА.

Во извештајот, исто така, се открива дека Кина вложила напори датирајќи од најмалку 2008 година за собирање информации за американските гласачи, јавното мислење, политичките партии, кандидатите и високите владини претставници, веројатно со цел да го искористи материјалот за предвидување на резултатите од изборите.

Двајца луѓе запознаени со ова прашање рекоа дека податоците за американските гласачи добиени од Кина не се доверливи – досиејата на гласачите рутински ги купуваат политички консултанти – и не можат да бидат манипулирани.

Пред говорот на Трамп, некои претставници на Белата куќа изразија загриженост дека откривањето на информациите за Кина може да биде погрешно, изјавија извори за Ројтерс.

Суровиот јазик на Трамп за Кина ризикуваше да ги наруши односите што се стабилизираа по скапата трговска војна од минатата година. Трамп се надева дека ќе се сретне со кинескиот претседател Си Џинпинг во септември за подобрување на трговските односи.

Кинеското Министерство за надворешни работи не одговори веднаш на барањето за коментар за говорот. Пред обраќањето, Лиу Чанг, портпарол на кинеската амбасада во Вашингтон, рече: „Кина никогаш не се мешала и никогаш нема да се меша во претседателските избори на САД“.