Претседателот Доналд Трамп ја нападна Нора О’Донел, новинарка на Си-Би-Ес њуз, во интервју во неделата, откако таа го цитираше манифестот на осомничениот вооружен човек кој се обиде да упадне во вечерата на дописниците од Белата куќа помалку од 24 часа претходно, објави Политико.

„Повеќе не сум спремен да дозволам педофил, силувач и предавник да ми ги премачкува рацете со своите злосторства“, прочита новинарката за време на интервјуто снимено во Белата куќа.

Трамп, кој беше релативно воздржан во своите одговори, се вознемири.

„Чекав да го прочитате тоа бидејќи знаев дека ќе го прочитате, бидејќи сте ужасни луѓе. Ужасни луѓе“, рече Трамп. „Да, тој го напиша тоа. Јас не сум силувач. Не сум силувал никого.“ изјави Трамп.

„Ммислите ли дека го пишува ова за вас?“ О’Донел потоа праша.

Но, претседателот го прескокна нејзиното прашање, изјавувајќи: „Јас не сум педофил“.

Трамп се налути на она што тој го сметаше за инсинуација за негова поврзаност со Џефри Епштајн, кој не беше споменат по име во манифестот ниту од О’Донел.

„Ги прочитавте тие глупости од некој болен човек. Ме поврза со работи што немаат никаква врска со мене. Бев целосно ослободен од обвинението.“ рече Трамп.

О’Донел штотуку го праша Трамп дали мисли дека искуството на вечерата ќе го промени неговото искуство со медиумите. Тој одговори индиректно, тврдејќи дека новинарите се во голема мера левичарски ориентирани и се спротивставуваат на неговите политики за имиграцијата и криминалот.

Но, неговиот остар одговор до неа неколку моменти подоцна понуди многу појасен одговор.

„Треба да се срамите од себе што го прочитавте тоа, бидејќи јас не сум ништо од тоа“, рече Трамп. „Не требаше да го читате тоа во „60 минути“. Вие сте срам.“