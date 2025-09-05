Трамп ја намали царината за јапонски автомобили, за возврат Јапонија ќе купува американски ориз

Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша наредба за воведување пониски царини за увоз на јапонски автомобили и други производи што беа објавени во јули, обезбедувајќи одредено олеснување за економијата на Јапонија, која е претежно извозно ориентирана. Формализирањето на договорот меѓу САД и клучниот азиски сојузник доаѓа по месеци преговори, ја намалува неизвесноста што го мачи огромниот јапонски автомобилски сектор од објавувањето во јули и го потврдува договорот за 550 милијарди долари јапонски инвестиции во американски проекти.

Пониските царини од 15 отсто за јапонските автомобили, намалени од сегашните 27,5 отсто, треба да стапат во сила седум дена по официјалното објавување на наредбата. Извршната наредба, исто така, обезбеди дека данокот од 15% за јапонскиот увоз договорен во јули нема да се додаде на оние што веќе подлежат на повисоки царини, како што е говедското месо, додека производите што претходно подлежат на царини под 15% ќе бидат прилагодени на 15%. Ова олеснување е ретроактивно од 7 август.

Покрај тоа, вети дека нема да има царини за комерцијални авиони и делови. Царините на Трамп за глобалните пратки го намалија извозот на Јапонија и силно ги погодија јапонските производители на автомобили. Минатиот месец, Тојота рече дека очекува удар од речиси 10 милијарди долари од царините на Трамп за автомобили увезени во Соединетите Држави.

Зборувајќи со новинарите во Вашингтон, Рјосеи Аказава, главниот трговски преговарач на Јапонија рече дека Јапонија ја поздрави извршната наредба како стабилно спроведување на договорот постигнат на 22 јули.

Конкурентскиот извозник Јужна Кореја сè уште чека на извршна наредба што опфаќа сличен трговски договор со САД, вклучувајќи царина од 15% за увозот од САД од производители на автомобили како Хјундаи и Киа во споредба со 25%.

Во наредбата на Трамп се вели дека Јапонија работи кон забрзано зголемување од 75% на набавките на ориз во Соединетите Држави и набавки на земјоделски производи од Соединетите Држави, вклучувајќи пченка, соја, ѓубрива, биоетанол и други американски производи во вкупна вредност од 8 милијарди долари годишно.