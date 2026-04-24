Доналд Трамп се закани дека ќе воведе царини за Велика Британија доколку не го укинат данокот за дигитални услуги врз американските компании за социјални медиуми, пренесува Гардијан.

Данокот за дигитални услуги, воведен во 2020 година, наметнува данок од 2% врз приходите на неколку големи американски технолошки компании. Во разговор со новинарите од Овалната соба во четврток, американскиот претседател рече: „Го разгледуваме ова и можеме многу лесно да го надминеме тоа само со воведување голема царина врз Велика Британија, па затоа подобро да бидат внимателни.

„Ако не го укинат данокот, веројатно ќе воведеме голема царина врз Велика Британија.“ Данокот е насочен кон компании чии приходи од дигитални активности во светот надминуваат 500 милиони фунти (673 милиони долари), при што повеќе од 25 милиони фунти од приходите доаѓаат од корисниците во Велика Британија.

Трамп тврдеше дека законите, кои долго време се извор на тензии во односите меѓу САД и Велика Британија, се насочени кон „врвните компании во светот“.

„Велика Британија го направи тоа, неколку други луѓе го направија тоа“, рече тој. „Тие мислат дека ќе заработат лесно, затоа сите ја искористија нашата земја“.

Данокот на дигитални услуги остана непроменет според трговскиот договор меѓу Велика Британија и САД договорен во мај 2025 година, и покрај тоа што беше тема на дискусија.

На прашањето колку ќе биде висока царината, претседателот рече дека ќе биде „повеќе од она што го добиваат“ од данокот. „Она што ќе го направиме е да возвратиме со ставање нешто што е еднакво или поголемо од она што го прават“, рече тој.

Најновите забелешки додаваат на пошироки затегнувања во односите меѓу САД и Велика Британија, кои се влошија откако Сер Кир Стармер ја исклучи вмешаноста на Велика Британија во конфликтот на Блискиот Исток.

Порано овој месец, Трамп посочи дека условите на трговскиот договор меѓу Велика Британија и САД, постигнат минатата година, „секогаш можат да се променат“ во интервју за Скај њуз.

Коментарите на Трамп доаѓаат месеци по слични закани од САД за воведување нови царини и контрола на извозот врз земјите со дигитални даноци или регулативи што влијаат на американските технолошки гиганти. Голем број европски земји, како Франција, Италија и Шпанија, имаат данок на дигитални услуги.

Во објава на Truth Social од август 2025 година, Трамп рече дека ќе „се спротивстави на земјите што ги напаѓаат нашите неверојатни американски технолошки компании“.

„Дигиталните даноци, законодавството за дигитални услуги и регулативите за дигитални пазари се дизајнирани да му наштетат или да дискриминираат на американската технологија“, напиша тој.

„Ова мора да заврши“, рече тој и вети дека „доколку овие дискриминаторски дејствија не се отстранат“, тој ќе „воведе значителни дополнителни тарифи“ за извозот на нацијата што го наруши законот во САД.