Претседателот Трамп изјави дека венецуелскиот претседател Николас Мадуро и неговата сопруга биле „заробени и депоортирани од земјата“ рано наутро, потврдувајќи дека американските сили извршиле „голем напад“, бидејќи беа пријавени експлозии во Каракас и на други места. Војници од Делта Форс на американската армија, елитна единица на специјалните сили, ја спроведоа операцијата за заробување на Мадуро, изјавија официјални лица за Си-Би-Ес Њуз.

Нападите следат по месеци на американско воено засилување во регионот, со носачот на авиони „УСС Џералд Р. Форд“ и бројни други воени бродови позиционирани во Карибите.

Во последните недели САД запленија два танкери за нафта во близина на Венецуела, започнаа смртоносни напади врз повеќе од 30 бродови за кои администрацијата вели дека превезувале дрога и го нападнаа она што претседателот Трамп го нарече „докот каде што ги товарат бродовите со дрога“.

Администрацијата на Трамп го обвини Мадуро за трговија со дрога и соработка со банди означени како терористички организации, што Мадуро го негира. На Бадник, г-дин Трамп одби да каже која е неговата цел, но предупреди дека ако Мадуро „игра строго, тоа ќе биде последен пат кога ќе може да игра строго“.

Стејт департментот ги предупреди американските граѓани во Венецуела да се засолнат рано наутро во сабота.

Во известување објавено на својата веб-страница, одделот соопшти дека амбасадата на САД во Богота, Колумбија, е „свесна за извештаите за експлозии во и околу Каракас, Венецуела“.