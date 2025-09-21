Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон, највисокото цивилно одликување во земјата, трето такво признание што го објави овој месец, пренесува Асошиејтед Прес.

„Честитки, Бен. Тој не го знаеше ова“, рече Трамп во говорот за време на настанот во Маунт Вернон за Американскиот институт Корнерстоун, основан од Карсон. „Тој не го знаеше тоа. Се надевам дека е среќен.“

Поранешен неврохирург кој се кандидираше против Трамп за републиканската претседателска номинација во 2016 година, Карсон (74), продолжи да служи како секретар за домување и урбан развој за време на првата администрација на Трамп.

Некогашните ривали развија силна врска, а Карсон – кој во еден момент се сметаше за еден од главните кандидати за потпретседателски кандидат на Трамп во кампањата во 2024 година – беше претседател на националната верска комисија на Трамп за време на минатогодишната трка.

Врвен социјален конзервативец кој се спротивставуваше на правото на абортус и истополовите бракови, Карсон стана популарен конзервативен говорник и автор.

Медалот за слобода, востановен во 1963 година, се доделува на поединци кои дале особено заслужен придонес за безбедноста или националните интереси на Соединетите Американски Држави, светскиот мир или културните или други значајни јавни напори.

Трамп ја додели оваа награда на 24 лица за време на неговиот прв мандат и веќе објави уште двајца добитници по неговото враќање во Белата куќа. Трамп не спомена датум за доделување на наградата на Карсон, но веќе се подготвуваат други добитници на наградата.

Порано овој месец, Трамп изјави дека ќе му ја додели наградата на поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, два дена откако неговиот долгогодишен политички сојузник беше сериозно повреден во сообраќајна несреќа.

За време на комеморативниот настан за 11 септември во Пентагон, Трамп објави дека постхумно ќе му ја додели наградата на конзервативниот активист Чарли Кирк, кој беше убиен претходно овој месец и на чија комеморација Трамп планира да присуствува во недела во Аризона.