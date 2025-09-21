нед, 21 септември, 2025

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Поранешен неврохирург кој се кандидираше против Трамп за републиканската претседателска номинација во 2016 година, Карсон (74), продолжи да служи како секретар за домување и урбан развој за време на првата администрација на Трамп

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон, највисокото цивилно одликување во земјата, трето такво признание што го објави овој месец, пренесува Асошиејтед Прес.

„Честитки, Бен. Тој не го знаеше ова“, рече Трамп во говорот за време на настанот во Маунт Вернон за Американскиот институт Корнерстоун, основан од Карсон. „Тој не го знаеше тоа. Се надевам дека е среќен.“

Поранешен неврохирург кој се кандидираше против Трамп за републиканската претседателска номинација во 2016 година, Карсон (74), продолжи да служи како секретар за домување и урбан развој за време на првата администрација на Трамп.

Некогашните ривали развија силна врска, а Карсон – кој во еден момент се сметаше за еден од главните кандидати за потпретседателски кандидат на Трамп во кампањата во 2024 година – беше претседател на националната верска комисија на Трамп за време на минатогодишната трка.

Врвен социјален конзервативец кој се спротивставуваше на правото на абортус и истополовите бракови, Карсон стана популарен конзервативен говорник и автор.

Медалот за слобода, востановен во 1963 година, се доделува на поединци кои дале особено заслужен придонес за безбедноста или националните интереси на Соединетите Американски Држави, светскиот мир или културните или други значајни јавни напори.

Трамп ја додели оваа награда на 24 лица за време на неговиот прв мандат и веќе објави уште двајца добитници по неговото враќање во Белата куќа. Трамп не спомена датум за доделување на наградата на Карсон, но веќе се подготвуваат други добитници на наградата.

Порано овој месец, Трамп изјави дека ќе му ја додели наградата на поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, два дена откако неговиот долгогодишен политички сојузник беше сериозно повреден во сообраќајна несреќа.

За време на комеморативниот настан за 11 септември во Пентагон, Трамп објави дека постхумно ќе му ја додели наградата на конзервативниот активист Чарли Кирк, кој беше убиен претходно овој месец и на чија комеморација Трамп планира да присуствува во недела во Аризона.

ИзворАсошиејтед Прес

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Претседателот Доналд Трамп јавно го притиска главниот обвинител Пам Бонди, велејќи дека недостатокот на кривични обвиненија против главните противници „го убива нашиот углед и...
Повеќе
Економија

Таксата за виза H-1B на Трамп предизвика конфузија и хаос помеѓу компаниите и странските работници

Сеопфатните промени во шемата за виза за странски работници H-1B, на која се потпираат американските технолошки групи, ги натераа компаниите викендов да брзаат да...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако во голема...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Претседателот Доналд Трамп јавно го притиска главниот обвинител Пам Бонди, велејќи дека недостатокот на кривични обвиненија против главните противници „го убива нашиот углед и кредибилитет“, пренесува Политико. „Не можеме повеќе да одложуваме“,...
Повеќе
Македонија

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

На 20.09.2025 во 18:00 часот полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода Џ.К.(50) и А.А.(43), двајцата од Република Турција, со привремен престој во Скопје. Тие се сомничат дека на плац во Горно Нерези, скопско, предизвикале пожар....
Повеќе
Подглавна секција

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон, највисокото цивилно одликување во земјата, трето такво признание што го објави овој месец, пренесува Асошиејтед...
Повеќе

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако...

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Лишен од слобода маж од Кондово поради палење на автомобил со бензин, одреден му е притвор

ОЈО поведе истражна постапка против едно лице од Неготино за уцена и закани кон градоначалникот

Кристофер Нолан избран за претседател на Американското здружение на режисери

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези