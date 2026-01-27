Претседателот Трамп во понеделник изјави дека ги зголемува царините за Јужна Кореја бидејќи земјата сè уште не го одобрила трговскиот договор со САД што двете земји го постигнаа минатата година, пренесува Си-Би-Ес Њуз.

Трамп во објава на социјалните мрежи изјави дека САД ќе ги зголемат царините за увоз од Јужна Кореја од 15% на 25%, а исто така ќе ги зголемат и царините за автомобили, дрва и фармацевтски производи од земјата.

„Законодавното собрание на Јужна Кореја не го почитува својот договор со Соединетите Американски Држави. Претседателот Ли и јас постигнавме одличен договор за двете земји на 30 јули 2025 година, а ги потврдивме овие услови додека бев во Кореја на 29 октомври 2025 година. Зошто корејското законодавно собрание не го одобри?“, рече Трамп најавувајќи ги зголемените царини.

Двете земји постигнаа договор за трговски и безбедносни прашања откако Трамп се сретна со својот јужнокорејски претседател Ли Џе-мјунг во Сеул минатата година. Според договорот, САД ги намалија своите царини за јужнокорејски возила, делови за автомобили, фармацевтски производи и други производи од 25% на 15%.

Со договорот, исто така, се бараше Јужна Кореја да инвестира 350 милијарди долари во неколку клучни американски сектори, вклучувајќи полупроводници, бродоградба и биотехнологија.

До крајот на 2025 година, Јужна Кореја беше осмиот најголем трговски партнер на САД, со вкупна трговија меѓу земјите од 162 милијарди долари, според податоците на Бирото за попис. Автомобилската индустрија учествува со 27% во извозот на Јужна Кореја во САД, што опфаќа речиси половина од извозот на автомобили во земјата.

Се очекува Врховниот суд наскоро да пресуди за легалноста на царините специфични за земјата на администрацијата на Трамп, кои Белата куќа ги воведе на десетици земји според Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации, или IEEPA.

Доколку бидат поништени, претставници на Белата куќа изјавија дека можат да се свртат кон други овластувања кои ефикасно ги заменуваат сеопфатните давачки.