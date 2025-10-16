чет, 16 октомври, 2025

Трамп изјави дека ја убедил Индија да не купува руска нафта, сега на ред е Кина

Нафтата и гасот се најголемите извозни производи на Русија, а најголемите клиенти на Москва се Кина, Индија и Турција

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Гејџ Скидмор (Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America), CC BY-SA 2.0 , Викимедија комонс

Претседателот Доналд Трамп изјави дека индискиот премиер Нарендра Моди се согласил да престане да купува руска нафта, бидејќи САД се обидуваат да извршат економски притисок врз Кремљ како дел од напорите за прекин на војната во Украина. Трамп им рече на новинарите дека добил уверување од Моди дека Индија ќе ги запре купувањата во краток временски период, што го нарече голема пречка.

Претседателот на САД се обиде да ги искористи купувањата на руска нафта од Индија во својата трговска војна, но Делхи досега се спротивставува.

Реагирајќи на забелешките на Трамп, портпаролот на индиската влада рече дека разговорите се во тек со американската администрација, која покажа интерес за продлабочување на енергетската соработка со Индија.
Наш постојан приоритет е да ги заштитиме интересите на индискиот потрошувач во нестабилно енергетско сценарио. „Нашите увозни политики се водени целосно од оваа цел“, рече портпаролот.

Нафтата и гасот се најголемите извозни производи на Русија, а најголемите клиенти на Москва се Кина, Индија и Турција.

„Сега морам да ја натерам Кина да го стори истото“, рече Трамп во Овалната соба во среда, како дел од поширокиот притисок на неговата администрација за прекинување на финансирањето на Москва за енергија.

Администрацијата на Трамп, исто така, врши притисок врз Јапонија да престане да увезува нафта и гас од Русија, а американскиот секретар за финансии Скот Бесент рече дека го соопштил ова очекување на јапонскиот министер за финансии Кацунобу Като во среда.

Индија не може веднаш да ги запре испораките на нафта, рече Трамп, додавајќи дека промената ќе биде мал процес, но процесот наскоро ќе заврши.

Администрацијата на Трамп воведе царини од 50% за стоки од Индија, царини што Трамп ги окарактеризира како казна против Делхи за купување руска нафта и оружје.

Царините – кои стапија на сила во август и се меѓу највисоките во светот – вклучуваат казна од 25% за трансакции со Русија кои се клучен извор на средства за својата војна во Украина.

Моди со месеци стои на својот став, тврдејќи дека Индија е неутрална во војната меѓу Русија и Украина и покрај врските на неговата земја со рускиот лидер Владимир Путин.
Индиските претставници ги нарекоа обвинувањата на администрацијата на Трамп дека Делхи профитира од војната на Русија во Украина двоен стандард, наведувајќи ја тековната трговија со Русија во САД и Европа.

Индија се потпира на руска сурова нафта, која Делхи продолжува да ја купува со попуст, за да ја поддржи својата економија – петта најголема во светот.

Спорот околу руската нафта ги затегна односите меѓу Трамп и Моди, иако американскиот претседател во среда го пофали индискиот лидер како голем човек.

Моди минатата недела изјави дека разговарал со Трамп и дека тие разгледале добар напредок постигнат во трговските преговори.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Судијка од Калифорнија го блокираше планот на Трамп за отпуштање на илјадници државни службеници

Федерален судија во Калифорнија ѝ наложи на администрацијата на претседателот Доналд Трамп да ги запре масовните отпуштања на федерални работници за време на делумното...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп постхумно му го додели медалот на слободата на Чарли Кирк

Американскиот претседател Доналд Трамп му додели највисока чест на убиениот активист Чарли Кирк, пренесува „Ројтерс“. Тој, претседателсиот медал на слободата, ѝ го врачи на...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Судијка од Калифорнија го блокираше планот на Трамп за отпуштање на илјадници државни службеници

Федерален судија во Калифорнија ѝ наложи на администрацијата на претседателот Доналд Трамп да ги запре масовните отпуштања на федерални работници за време на делумното затворање на владата, додека ги разгледува тврдењата...
Повеќе
Подглавна секција

Останки на израелски заложници се заробени под урнатини, Хамас вели му треба помош за да ги најде

Хамас објави дека останките од сите починати израелски заложници до кои може да стигне се вратени и дека ќе му биде потребна специјализирана опрема за спасување за да ги извлече останатите...
Повеќе
Подглавна секција

ЦИА доби овластувања да делува во Венецуела, целта е да се спречи шверцот на дрога

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ја овластил ЦИА да дејствува во Венецуела за да ги сузбие нелегалните приливи на мигранти и дрога од јужноамериканската нација, но не кажа дека тие ќе...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп изјави дека ја убедил Индија да не купува руска нафта, сега на ред е Кина

Претседателот Доналд Трамп изјави дека индискиот премиер Нарендра Моди се согласил да престане да купува руска нафта, бидејќи САД се обидуваат да извршат економски притисок врз Кремљ како дел од напорите...
Повеќе

Судијка од Калифорнија го блокираше планот на Трамп за отпуштање на илјадници државни службеници

Федерален судија во Калифорнија ѝ наложи на администрацијата на претседателот Доналд Трамп да ги запре масовните отпуштања на федерални работници за време на делумното затворање на владата, додека ги...

Останки на израелски заложници се заробени под урнатини, Хамас вели му треба помош за да ги најде

ЦИА доби овластувања да делува во Венецуела, целта е да се спречи шверцот на дрога

Трамп изјави дека ја убедил Индија да не купува руска нафта, сега на ред е Кина

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Судијка од Калифорнија го блокираше планот на Трамп за отпуштање на илјадници државни службеници

Останки на израелски заложници се заробени под урнатини, Хамас вели му треба помош за да ги најде

ЦИА доби овластувања да делува во Венецуела, целта е да се спречи шверцот на дрога