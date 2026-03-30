Американскиот претседател Доналд Трамп изјави за „Фајненшл тајмс“ дека би можел да ја заземе нафтата во Иран и евентуално да го заземе главниот горивен центар на земјата, островот Харг.

„Да бидам искрен со вас, мојата омилена работа е да ја заземам нафтата во Иран, но некои глупави луѓе во САД велат: „Зошто го правите тоа?“ Но, тие се глупави луѓе“, рече тој.

Трамп сугерираше дека потегот би можел да значи заземање на островот Харг. „Можеби ќе го заземеме островот Харг, можеби нема. Имаме многу опции“, изјави Трамп за „Фајненшл тајмс“. „Тоа би значело и дека ќе мора да бидеме на островот Харг некое време“.

Кога беше прашан за иранската одбрана на островот, тој рече: „Не мислам дека имаат никаква одбрана. Можеме многу лесно да го заземеме“.

Коментарите на претседателот доаѓаат во време кога дополнителни 3.500 американски војници пристигнаа на Блискиот Исток, бидејќи расте стравот дека понатамошната ескалација би можела да ги изложи американските сили на ирански напади.

Трамп додаде дека индиректните разговори меѓу САД и Иран преку пакистанските емисари напредуваат добро, но одби да коментира дали наскоро може да се постигне договор за прекин на огнот.

„Договор може да се постигне прилично брзо“, рече тој.