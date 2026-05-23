Претседателот Доналд Трамп објави дека САД ќе испратат дополнителни 5000 војници во Полска, очигледен пресврт по неодамнешните потези на неговата администрација за намалување на бројот на американски војници во Европа, пренесува Си-Ен-Ен.

Објавата доаѓа една недела откако министерот за одбрана Пит Хегсет го запре планираното распоредување на борбен тим што се очекуваше да ротира низ Полска, одлука за која неговиот оддел рече дека се заснова на фрустрација од европските нации кои „не се засилија кога Америка им требаше“.

Ова, исто така, следува по објавата на Трамп претходно овој месец дека повлекува 5.000 војници од Германија, чиј канцелар Фридрих Мерц рече дека САД се „понижени“ во војната со Иран, што го налути Трамп.

Спротивно на тоа, Трамп рече дека распоредувањето во Полска, клучен канал за европска помош за соседна Украина, се заснова на неговиот добар однос со десничарскиот популистички претседател на Варшава, Карол Навроцки.

„Врз основа на успешниот избор на сегашниот претседател на Полска, Карол Навроцки, кого со гордост го поддржав, и нашиот однос со него, со задоволство објавувам дека Соединетите Американски Држави ќе испратат дополнителни 5.000 војници во Полска“, објави Трамп.

Не е јасно од каде ќе дојдат 5.000 војници што ги спомена Трамп или како тоа ќе го промени бројот на американски војници во Европа. Изненадувачката најава создава дополнителна неизвесност за ставот на САД во Европа, откако Трамп се налути на сојузниците од НАТО кои се изјаснија против војната со Иран или не успеаја да обезбедат она што тој го смета за доволна помош.

Полските министри се чинеше дека укажуваат дека најавата нема суштински да го промени бројот на војници во Полска.

Министерот за надворешни работи на земјата, Радослав Сикорски, му се заблагодари на Трамп за неговата „најава дека присуството на американски војници во Полска ќе се одржува повеќе или помалку на претходните нивоа“.

„Сè е во ред кога добро завршува“, им рече тој на новинарите пред состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Шведска во петокот. Во меѓувреме, полскиот министер за одбрана Владислав Косињак-Камиш изјави, според Ројтерс, дека Полска нема да изгуби американски војници. „Едно е сигурно, Полска сигурно не го губи она што го имаше – околу 10.000 војници“, им рече тој на новинарите.

Секое движење на трупи „не е казнено“, им рече американскиот државен секретар Марко Рубио на новинарите на состанокот, „тоа е само нешто што е во тек“, додека САД ги мобилизираат своите ресурси за да ги исполнат своите „глобални обврски“.

„Секоја одлука што е објавена се гледа низ поширокиот контекст на некои од тензии што ги имавме во последните месеци, но на крајот на денот, мислам дека во алијансата е добро разбрано дека присуството на трупите на Соединетите Држави во Европа ќе биде прилагодено“, додаде Рубио по состанокот. „Таа работа веќе беше во тек и се работеше во координација со нашите сојузници“.

Во изјава за новинарите пред состанокот, шефот на НАТО, Марк Руте, рече дека ја поздравува најавата на Трамп, но траекторијата на НАТО е кон „посилна Европа и посилно НАТО“ кое „помалку се потпира само на еден сојузник“, според Ројтерс. По состанокот, тој се воздржа од споделување детали за какви било потенцијални американски планови за намалување на бројот на војници достапни за сојузниците на НАТО во криза, велејќи дека ова е „строго доверливо“.

Полска е членка на НАТО и служи како главен центар за западната воена помош што се влева во Украина по руската инвазија во 2022 година.

Во 2023 година, САД го воспоставија американскиот армиски гарнизон Полска, зацврстувајќи го својот воен отпечаток во земјата. САД обично имаат околу 10.000 војници стационирани во Полска.

Пентагон упати прашања до Белата куќа. Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар од CNN.

Навроцки му се заблагодари на Трамп во објава на X во четврток, нарекувајќи го сојузот САД-Полска „витален столб на безбедноста за секој полски дом и за цела Европа“.

„Добрите сојузи се оние засновани на соработка, меѓусебно почитување и посветеност на нашата заедничка безбедност“, рече Навроски.

Навроски беше избран во јуни 2025 година и ја посети Овалната соба на средба со Трамп во септември, каде што му се заблагодари на Трамп за неговата поддршка.