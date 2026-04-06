Претседателот Доналд Трамп се закани дека Иран ќе доживее пекол доколку не постигне договор и не го отвори Ормускиот теснец до неговиот рок во вторник, додека ги пофали американските специјални сили кои спасија пилот во мисија со висок ризик од длабоко во Иран.

САД и Израел го напаѓаат Иран со ракети и воздушни напади повеќе од пет недели за да го уништат она што го нарекоа непосредна закана од програмата за развој на нуклеарно оружје на земјата, арсеналот на балистички ракети и поддршката за регионалните милиции.

Техеран ефикасно го затвори водениот пат Ормуз, канал за околу една петтина од светските резерви на нафта и природен гас, и нападна американски воени бази и други цели околу Заливот.

Експлозии го потресоа Техеран утрово, а во американско-израелски напад врз станбена зграда јужно од градот загинаа најмалку 13 лица, изјави официјален претставник за иранските државни медиуми. Ројтерс не можеше да го потврди извештајот.

Во објава полна со пцовки на неговата платформа Truth Social, Трамп во неделата се закани со понатамошни напади врз иранската енергетска и транспортна инфраструктура за кои критичарите велат дека би претставувале воено злосторство.

„Вторник ќе биде Ден на електраната и Ден на мостот, сè заедно, во Иран. Отворете го проклетиот теснец или ќе живеете во пекол“, напиша Трамп.

Во еден вид мешани пораки што ги збунија поддржувачите, непријателите и финансиските пазари, Трамп изјави за Фокс њуз во неделата дека Иран преговара, со договор можен до понеделник.

Подоцна во неделата, Аксиос објави дека САД, Иран и регионалните медијатори разговараат за условите за потенцијално 45-дневно примирје што би можело да доведе до траен крај на војната, повикувајќи се на четири американски, израелски и регионални извори запознаени со разговорите.

Ројтерс не можеше веднаш да го потврди извештајот. Белата куќа и американскиот Стејт департмент не одговорија веднаш на барањата на Ројтерс за коментар.

Медијаторите преговараа за двофазен договор, се вели во извештајот. Првата фаза би била 45-дневно примирје; втората би била договор за завршување на војната.

Техеран бара крај на непријателствата, а претседателот на парламентот Мохамед Бакер Калибаф ги осуди заканите на Трамп, велејќи дека е заведен од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

„Вашите неодговорни потези ги влечат САД во жив пекол за секое семејство,“ и целиот наш регион ќе гори затоа што инсистирате да ги следите наредбите на Нетанјаху“, објави тој во неделата на X.

Покажувајќи дека сè уште има борба и покрај американско-израелските напади, Иран ги прошири нападите врз енергетската инфраструктура во Заливот, лансирајќи напади со беспилотни летала и ракети врз петрохемиски постројки во Кувајт, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати.

Револуционерната гарда, исто така, во неделата соопшти дека погодила брод поврзан со Израел во пристаништето Џебел Али во Дубаи.