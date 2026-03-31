Американскиот претседател Доналд Трамп жестоко ги нападна Велика Британија и другите земји, порачувајќи им „нека си ја обезбедат сопствената нафта“ преку Ормутскиот Теснец.

„Ќе мора да почнете да учите како сами да се борите, САД повеќе нема да бидат тука да ви помагаат, исто како што ни вие не бевте тука за нас“, напиша тој во објава на Truth Social.

Во меѓувреме, кувајтски нафтен танкер што превезувал милиони барели сурова нафта бил погоден во близина на Дубаи, а официјалните лица за нападот го обвинуваат Иран.

Сите 24 членови на екипажот се безбедни, а пожарот е ставен под контрола – BBC Verify ја анализира штетата.

Пријавени се нови напади и пресретнувања во Израел, Иран и Обединетите Арапски Емирати, при што повеќе лица се повредени од паднати остатоци во Дубаи.

Во пет недели војна, загинале илјадници луѓе – огромното мнозинство во Иран и Либан.

По информациите што ги изнесе Кејн, Хегсет почна да одговара на прашања од новинарите. Тој беше прашан каков воен распоред би бил воспоставен за да се гарантира безбедно минување низ Ормутскиот Теснец, доколку САД преземат контрола врз него.

Тој одговори дека денес низ теснецот минуваат „многу повеќе“ бродови отколку порано.

Потоа Хегсет беше прашан за јавното несогласување меѓу САД и Иран околу тоа дали се водат преговори, како и за влијанието на тоа врз воената стратегија.

Хегсет рече дека разговорите се „многу реални, активни и добиваат на сила“.

Хегсет тврди дека во Иран веќе се случила промена на режимот и дека раководството на земјата треба да биде „помудро од претходното“.

Тој предупреди дека, ако не се согласат на договор со Трамп, американската војска ќе продолжи „со уште поголем интензитет“.

Потоа збор зеде претседателот на здружениот комитет на началници на штабови на САД, Ден Кејн.

Тој даде информација дека морнарицата успешно оттурнала повеќе од 150 бродови и дека почнале мисиите на американските бомбардери Б-52.