Претседателот Доналд Трамп изјави дека ги десертифицира сите авиони произведени во Канада и се закани со царина од 50% на тие авиони сè додека американските „Галфстримс“ не бидат сертифицирани во таа земја. Трамп конкретно рече дека го го одзема сертификатот на „Глобал експрес“, бизнис авион од „Бомбардие“ со седиште во Квебек, заедно со сите авиони произведени во Канада.

„Канада ефикасно ја забранува продажбата на производи на „Галфстрим“ во Канада преку истиот овој процес на сертификација“, напиша Трамп на „Трут Сошл“. „Доколку, поради која било причина, оваа ситуација не се поправи веднаш, ќе ѝ наплатам на Канада царина од 50% на сите авиони продадени во Соединетите Американски Држави“.

Заканата е најновата епизода во продолжениот спор меѓу САД и нивниот сосед откако Трамп ја презеде функцијата минатата година.

Само неколку часа претходно, канадскиот премиер Марк Карни изјави дека очекува Трамп да го почитува канадскиот суверенитет по извештаите дека сепаратистите од Алберта се сретнале со американски претставници. И неколку дена претходно, Трамп се закани со царина од 100% на вториот најголем трговски партнер на Америка ако склучи трговски договор со Кина.

Не е јасно дали Трамп има законско овластување да десертифицира авиони, а Белата куќа не издаде извршна наредба за никакви царини за канадски авиони. Ниеден претседател никогаш не десертифицирал директно авиони. Одлуката отсекогаш им била оставена на експертите за безбедност во воздухопловството во Федералната администрација за воздухопловство, рече Ричард Абулафија, генерален директор на консултантската фирма за индустрија AeroDynamic Advisory.

„Користењето на безбедноста на авионите како алатка во трговска војна е едноставно неверојатно лоша идеја“, рече тој.

Ако Трамп ги приземји сите авиони произведени во Канада, тоа би бил удар за американските авиокомпании и патници. Покрај деловните авиони, Бомбардие ги произведува регионалните авиони CRJ што се користат на фидер летови, кои обично ги носат патниците од помалите аеродроми до поголемите аеродроми. United, Delta и American airlines сите вработуваат регионални авиокомпании кои го користат CRJ на нивните фидер летови.

Бомбардие, исто така, произведува помали комерцијални авиони, A220. Но, некои од тие авиони A220 се произведуваат во Соединетите Држави, а некои се произведуваат во Канада. Досега ниту една од регионалните авиокомпании што ги обезбедуваат тие дополнителни летови не пријавила дека има приземјени авиони, изјави за Си-Ен-Ен во четвртокот вечерта Феј Маларки Блек, извршен директор на Регионалната асоцијација на авиокомпании.