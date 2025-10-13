Трамп и светските лидери на самит во Египет ќе разговараат за крај на војната во Газа

Доналд Трамп и египетскиот претседател Абдел Фатах ал-Сиси денеска ќе бидат ко-домаќини на самит на повеќе од 20 светски лидери во Шарм Ел Шеик, откако американскиот претседател прво ќе го посети Израел за да зборува во Кнесетот и да се сретне со семејствата на заложниците.

Целта на самитот е да се стави крај на војната во Појасот Газа, да се зајакнат напорите за постигнување мир и стабилност на Блискиот Исток и да се воведе нова ера на регионална безбедност и стабилност, според египетското претседателство.

Импресивните цели на состанокот се усогласени со слично импресивен список на гости, од кои многумина одиграа витална улога во обезбедувањето на договорот за прекин на огнот и ослободување на заложниците што е моментално на сила.

Се очекува континуираниот успех на договорот – и колку тесно се совпаѓаат следните фази со мировниот план на Трамп од 20 точки – да бидат тема на дискусија на состанокот. На мировниот самит во Газа ќе биде американскиот претседател Трамп, кој ќе се обиде да го унапреди својот мировен план, вклучувајќи го и начинот на кој ќе се управува со Газа кога ќе завршат борбите и конечната судбина на Хамас. Сепак, Трамп се потпира на своите сегашни успеси, велејќи им на новинарите во неделата дека војната е завршена.

Египет одигра водечка улога во преговорите меѓу Израел и Хамас во текот на двегодишниот конфликт. Поканата на Ал-Сиси до Трамп да направи победнички круг во регионот ќе помогне да се обезбеди почитување на прекинот на огнот, изјави извор за Ројтерс.

Катарскиот емир Шеикот Тамим бин Хамад Ал Тани наводно бил меѓу арапските лидери кои притискале да го поврзат Трамп со мировниот процес, надевајќи се дека поврзувањето со претседателот ќе помогне да се обезбеди неговиот успех. Покрај нив на самитот ќе учествуваат и францускиот претседател Емануел Макрон, турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, премиерот на Велика Британија Кир Стармер, премиерите на Шпанија, Италија, генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш, германскиот канцелар Фридрих Мерц, а нема да има претставници на Израел и Хамас. Член на политичкото биро на Хамас изјави дека групата нема да биде вклучена, додавајќи дека Хамас дејствувал главно преку катарски и египетски посредници за време на претходните разговори за Газа.

Иранските државни медиуми објавија дека Египет го поканил Иран да присуствува на самитот, но во понеделник земјата потврди дека ниту нејзиниот претседател Масуд Пезешкијан ниту министерот за надворешни работи Абас Арагчи нема да учествуваат.

Во понеделник, Арагчи објави на X: „Ниту претседателот Пезешкијан ниту јас не можеме да се ангажираме со колеги кои го нападнаа иранскиот народ и продолжуваат да ни се закануваат и да нè санкционираат“, осврнувајќи се на Соединетите Американски Држави. Вашингтон накратко му се придружи на Израел во нападите насочени кон нуклеарните постројки на Иран за време на 12-дневната војна во јуни.