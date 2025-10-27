пон, 27 октомври, 2025

Трамп и Си Џипинг се договорија за ТикТок и ретките минерали, Кина нема да добие царини од 100 отсто

Земјите се стремат да избегнат понатамошна ескалација на трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Канва Колаж, Мета.мк

САД и Кина се согласија за рамката на потенцијален трговски договор што ќе биде дискутиран кога нивните соодветни лидери ќе се сретнат подоцна оваа недела, изјави американскиот секретар за финансии Скот Бесент.

Тој изјави за американскиот партнер на Би-Би-Си-Ес дека ова вклучува конечен договор за американските операции на ТикТок и одложување на зајакнатата контрола на Кина врз ретките минерали.

Тој исто така рече дека не очекува да стапи на сила царината од 100 отсто за кинеските стоки, за која се заканува претседателот Доналд Трамп, додека Кина ќе продолжи со значителни купувања на соја од САД.

Земјите се стремат да избегнат понатамошна ескалација на трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот.

Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг треба да одржат разговори во четврток во Јужна Кореја.

Бесент се сретна со високи кинески трговски претставници на маргините на самитот на Здружението на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) во Малезија, на кој Трамп исто така присуствува како дел од турнејата низ Азија. Пекинг рече дека имале конструктивни дискусии.

Бесент рече дека земјите постигнале суштинска рамка за двајцата лидери, додавајќи: „Царините ќе бидат избегнати“.

Кинеската влада во соопштението изјави дека двата преговарачки тима постигнале основен консензус за аранжманите за решавање на нивните соодветни загрижености.

„Двете страни се согласија дополнително да ги финализираат специфичните детали“, додадоа тие.

Откако Трамп повторно влезе во Белата куќа, тој воведе и се закани со големи царини за увоз од странство за различни земји, тврдејќи дека политиката ќе помогне во зголемувањето на производството и работните места во САД. Воведувањето царини резултираше со многу земји, вклучително и Велика Британија, кои постигнаа нови договори со САД.

Но, најстрогите царини со кои се закани беа насочени кон Кина. Пекинг возврати со свои мерки, иако двајцата се согласија да го одложат спроведувањето додека се стремат кон трговски договор.

Сепак, претходно овој месец Трамп рече дека ќе воведе дополнителна царина од 100% за кинеските стоки од ноември како одговор на заострувањето на ограничувањата на Кина за извоз на ретки материјали неопходни за производство на електроника. Американскиот претседател го обвини Пекинг дека станува многу непријателски настроен и се обидува да го држи светот заробен.

Кина преработува околу 90% од ретките метали во светот, кои се користат во сè, од соларни панели до паметни телефони, што ја прави нивната испорака до американските производители клучен адут за преговарање.

