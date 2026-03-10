Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин разговараа за војната во Иран и перспективите за мир во Украина, само неколку часа откако шефот на Кремљ предупреди дека глобалната енергетска криза ја загрозува светската економија.

Нападот на САД и Израел врз Иран предизвика најголем скок на цените на нафтата од превирањата по руската инвазија на Украина во 2022 година, бидејќи производителите од Заливот го намалуваат производството по затворањето на Ормускиот теснец.

Кремљ соопшти дека Трамп го повикал Путин, во првиот телефонски разговор на лидерите оваа година, и разговарале за руските идеи за брзо завршување на конфликтот во Иран, воената ситуација во Украина и влијанието на Венецуела врз глобалниот пазар на нафта.

„Имав многу добар разговор со претседателот Путин“, изјави Трамп на прес-конференција во неговиот голф клуб во Флорида, додавајќи дека Путин сакал да биде од помош во врска со Иран.

„Реков: „Можете да бидете покорисни ако ја завршите војната меѓу Украина и Русија. Тоа ќе биде покорисно.“

Повикот дојде неколку часа по забелешките на Путин дека војната меѓу САД и Израел против Иран предизвикала глобална енергетска криза, предупредувајќи истовремено дека производството на нафта кое зависи од транспортот преку Ормутскиот теснец наскоро би можело да запре.

Путин рече дека Русија, втор по големина извозник на нафта во светот и сопственик на најголемите резерви на природен гас, е подготвена повторно да соработува со европските клиенти доколку сакаат да се вратат на долгорочна соработка.

Во услови на превирања на глобалните енергетски пазари, администрацијата на Трамп размислува за намалување на санкциите за нафта врз Русија, а објавата е можна веќе во понеделник, според три извори запознаени со планирањето.

Овој потег би имал за цел да ги зголеми светските залихи на нафта по масовните прекини на испораките на Блискиот Исток од проширувањето на конфликтот, но би можел да ги комплицира и напорите на САД да ја лишат Русија од приходи за нејзината војна во Украина.

Разговорите би можеле да опфатат широко олеснување на санкциите, како и поцелни опции за одредени земји, како што е Индија, да купуваат руска нафта без страв од казни од САД, вклучително и царини, изјавија изворите за Ројтерс, зборувајќи под услов да останат анонимни.

Минатата недела, САД ѝ дозволија на Индија привремено да купува руска сурова нафта веќе на танкери на море, за да ѝ помогнат да се справи со намалувањата на снабдувањето на Блискиот Исток.

Помошникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков, рече дека дискусијата со Трамп била многу суштинска и веројатно ќе има практично значење за понатамошна работа меѓу двете земји.

Ушаков рече дека Трамп верува дека е во интерес на САД да види брз крај на конфликтот во Украина со прекин на огнот и долгорочно решение.

Напредокот на руските трупи во Украина треба да го поттикне Киев да бара прекин на конфликтот преку преговори, додаде тој.