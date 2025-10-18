Трамп и Мадуро собираат воени сили додека растат тензиите на Карибите

Додека претседателот Доналд Трамп размислува за воена акција во Венецуела, градејќи сили во Карибите и летајќи бомбардери Б-52 покрај брегот на земјата оваа недела, Николас Мадуро одговара на ист начин, преместувајќи трупи, мобилизирајќи „милиони“ милиции и осудувајќи ја американската активност во регионот – знак на пркос од силниот човек додека двајцата лидери се заглавени во застој, пренесува Си-Ен-Ен.

Службениците на администрацијата на Трамп приватно признаа дека интензивираната кампања за притисок на САД има за цел соборување на Мадуро, цел што беше цел и на првиот мандат на Трамп кога Белата куќа го призна лидерот на венецуелската опозиција Хуан Гваидо за легитимен претседател на земјата во 2019 година. Но, додека тимот на Трамп го зголемува притисокот оваа есен, Мадуро за возврат ја засили реториката и пропагандата за Венецуелците, додека повикува на нови воени вежби од страна на Боливарските национални вооружени сили, кои имаат околу 123.000 членови.

Во последните недели, американската војска премести воени бродови и друго оружје во регионот и таргетираше бродови покрај брегот на Венецуела за кои вели дека транспортираат дрога. Потоа, во среда, Трамп призна дека ја овластил ЦИА да спроведе тајна акција во Венецуела и рече дека САД размислуваат за напади на венецуелска територија.

„Сега секако гледаме на копно, бидејќи морето го имаме многу добро под контрола“, изјави претседателот пред новинарите во среда.

Мадуро тврди дека неговите доброволни милиции сега имаат повеќе од 8 милиони резервисти, иако експертите го доведоа во прашање тој број, како и квалитетот на обуката на војниците. Од 17 октомври, 20 од 23 венецуелски држави се милитаризирани како дел од воените мобилизации на Мадуро, наречени „Независност 200“.

На својот профил на Truth Social минатиот месец, Трамп се потсмеваше на видео од жени, некои од кои изгледаа со прекумерна тежина, кои трчаат со оружје за време на наводна обука за венецуелската милиција.

Администрацијата на Трамп тивко ги поставува темелите за потенцијална воена акција во Венецуела со месеци, поврзувајќи го Мадуро со трговци со дрога и картели кои официјалните лица ги означија како терористички групи кои претставуваат непосредна закана за САД. Но, до денес, нема индикации дека Трамп одлучил да го преземе тој чекор или директно да го таргетира венецуелскиот лидер.

Наместо тоа, целта беше да се изврши притисок врз Мадуро сам да се повлече, изјавија извори за CNN, делумно со воспоставување веродостојна закана за воена акција на САД ако тој не го стори тоа. Неодамнешните напади врз наводни бродови за дрога во Карибите се јасна порака до Мадуро, велат изворите, истакнувајќи дека администрацијата многу намерно го поврзува венецуелскиот лидер со групи за трговија со дрога и картели.

Трамп во средата изјави дека ја овластил ЦИА да работи во Венецуела за да ги сузбие приливите на мигранти и дрога од јужноамериканската нација, но не кажа дека ќе се обидат да го отстранат Мадуро. Забелешките се најопширните коментари на Трамп за неговата одлука да ги прошири овластувањата на ЦИА за спроведување смртоносни напади и тајни акции во регионот, за што CNNfirst објави минатата недела.

„Не спиеме добро“

Во Венецуела, секојдневниот живот продолжи и покрај претстојната можност за вооружен конфликт со Соединетите Американски Држави. Во близина на центарот на Каракас, во театарот „Тереза ​​Карењо“, премиерата на распродадениот мјузикл се одржа само неколку дена откако добро познатата салса забава собра повеќе од 1.000 луѓе на западниот дел од градот.

Но, Венецуелците сè повеќе дискутираат за американските воени бродови во Карипското Море и стравот од можен напад на САД. „Венецуелците живеат во вознемиреност, размислувајќи за тоа што може да се случи“, рече Ивон Кања.

Кања, која е готвачка, рече дека живее во неизвесност и, загрижена за своето семејство, купува малку повеќе храна од вообичаеното за да се снабди дома. Стравот, рече таа, се чувствува најмногу ноќе: „Не спиеме добро“.

Војната на администрацијата на Трамп против дрогата

Аргументот дека трговците со дрога претставуваат непосредна закана за Американците е во сржта на класифицираното правно оправдување на администрацијата на Трамп за спроведување воени напади врз наводни бродови за дрога во Карибите – и потенцијално пошироко.

Мислењето на Министерството за правда, исто така, вклучува таен и обемен список на групи за кои администрацијата на Трамп тврди дека сега можат да се третираат како непријателски борци, а не како криминалци, и со тоа да бидат убиени без соодветна постапка по наредба на претседателот.

Мислењето е значајно, велат правните експерти, бидејќи се чини дека оправдува војна без крај против тајна листа на групи и потенцијално нуди изговор за еднострана американска воена акција против широк спектар на цели во регионот.

Во Пентагон, некои воени адвокати, вклучително и експерти за меѓународно право во Канцеларијата на генералниот советник на Министерството за одбрана, изразија загриженост за легалноста на смртоносните напади врз осомничените трговци со дрога, велат извори запознаени со ова прашање.

Но, повеќе адвокати од Пентагон претходно изјавија за Си-Ен-Ен дека внатрешното несогласување веројатно нема да ја одврати администрацијата на Трамп од продолжување на својата воена кампања во регионот.