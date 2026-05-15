Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговото трпение со Иран е исцрпено и дека во разговорите со кинескиот претседател Си Џинпинг се согласил дека на Исламската република не може да ѝ се дозволи да има нуклеарно оружје и дека мора повторно да го отвори Ормускиот теснец.

„Решевме многу различни проблеми што другите луѓе не би можеле да ги решат“, рече Трамп во петокот откако се сретна со Си во Пекинг на вториот ден од разговорите, меѓу кои беа и војната во Иран, Тајван, трговијата и други прашања.

Иран ефикасно го затвори теснецот за поголемиот дел од бродскиот сообраќај како одговор на нападите на САД и Израел кои започнаа на 28 февруари, предизвикувајќи невиден прекин во глобалните снабдувања со енергија. Кина е блиску до Иран и главен купувач на неговата нафта.

САД ги прекинаа нападите врз Иран минатиот месец, но започнаа блокада на пристаништата во земјата. Разговорите насочени кон прекин на конфликтот се заглавени бидејќи Иран одбива да ја прекине својата нуклеарна програма или да се откаже од своите залихи збогатен ураниум. Техеран негира дека има намера да изгради нуклеарно оружје.

Си не коментираше за неговите разговори со Трамп за Иран, иако Министерството за надворешни работи на Кина издаде отворено соопштение во кое ја наведува фрустрацијата на Пекинг од војната со Иран.

Овој конфликт, кој никогаш не требаше да се случи, нема причина да продолжи“, соопшти министерството.

Трамп рече за Иран во интервју емитувано во четвртокот вечерта во програмата „Ханити“ на Фокс њуз: „Нема да бидам многу потрпелив. Тие треба да постигнат договор“.

За клучното прашање за скриените залихи на збогатен ураниум на Иран, Трамп посочи дека тие треба да бидат обезбедени од САД само за цели на односи со јавноста.

„Не мислам дека е потребно освен од гледна точка на односите со јавноста“, рече Трамп во интервјуто.

„Всушност, се чувствувам подобро ако го добијам.“ Но, мислам дека е повеќе за односи со јавноста отколку за било што друго.“

По разговорите меѓу Трамп и Си во четврток, Белата куќа соопшти дека лидерите се согласиле дека теснецот треба да биде отворен и дека Си јасно го ставил на знаење противењето на Кина на милитаризацијата на водниот пат и на секој обид за наплата на патарина за негово користење, како што се закани Иран.

Трамп рече дека Си, исто така, ветил дека нема да му испраќа воена опрема на Иран. „Тој рече дека нема да дава воена опрема, тоа е голема изјава“, рече Трамп за „Ханити“.

Си, исто така, изрази интерес за купување повеќе американска нафта за да се намали идната зависност на Кина од теснецот, се вели во извештајот на Белата куќа за разговорите.

Трамп е заинтересиран да добие кинеска поддршка за да се стави крај на војната што стана изборна одговорност додека се влече кон клучните среднорочни избори во САД во ноември. Но, аналитичарите се сомневаат дека Си ќе биде подготвен силно да го притисне Иран или да ја прекине поддршката за неговата војска, со оглед на неговата вредност како стратешка противтежа на САД.

Во интервју за CNBC Од Пекинг во четврток, американскиот секретар за финансии Скот Бесент изјави дека верува оти Кина ќе направи сè што може за да помогне во отворањето на теснецот, нешто што е во нивен интерес. Пред војната, околу една петтина од глобалните залихи на нафта и течен природен гас минувале низ водниот пат.