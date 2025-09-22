пон, 22 септември, 2025

Трамп говореше на комеморацијата за Чарли Кирк, го нарече американски херој

Сопругата на Кирк, Ерика, исто така одржа говор во кој рече дека му простила на наводниот убиец на својот сопруг

Американскиот претседател Доналд Трамп го нарече Чарли Кирк голем американски херој и маченик за време на говорот пред десетици илјади ожалостени на комеморативната служба во Аризона. Трамп беше главен говорник на преполниот настан во неделата, на кој високи функционери од неговата администрација, вклучувајќи го и потпретседателот Џ.Д. Венс, го пофалија политичкото наследство на Кирк откако беше застрелан на 10 септември.

„Тој беше убиен затоа што живееше храбро, живееше смело и дискутираше брилијантно“, рече Трамп пред толпата на стадионот „Стејт Фарм“ во близина на Феникс.

Сопругата на Кирк, Ерика, исто така одржа говор во кој рече дека му простила на наводниот убиец на својот сопруг.
„Мојот сопруг, Чарли, сакаше да спаси млади мажи, исто како оној што му го одзеде животот“, рече таа, додавајќи: „Му простувам затоа што тоа го направи. Одговорот на омразата не е омраза.“

Десетици илјади луѓе чекаа во ред со часови пред стадионот пред настанот, а некои дури и кампуваа претходната ноќ за да го обезбедат своето место. Многумина носеа капи од „Make America Great Again“ (MAGA), други предмети со брендот на Трамп и црвени, бели и сини облеки.

Внатре во стадионот, расположението и атмосферата наликуваа на бучен политички митинг или мегацрковна служба со музика од претходно од христијански бендови кои поттикнаа пеење и молитва од толпата од речиси 100.000 луѓе.

На списокот на говорници беа членови на организацијата на Кирк, Turning Point USA, која се фокусира на конзервативниот активизам на универзитетските кампуси, добро познати личности во конзервативното движење, претставници на администрацијата на Трамп и оние кои рекоа дека биле обликувани од делото на Кирк и десничарскиот христијански поглед на светот.

Тие ја нагласија потребата од продолжување на активизмот на 31-годишникот и ја нагласија неговата длабока вера во текот на петчасовната служба. Кирк, кој дебатираше со студенти на универзитет во Јута кога беше застрелан, постојано беше опишуван како маченик и претставуван како историска личност за конзервативното движење.
Неколку говорници рекоа дека веруваат дека неговата смрт дополнително ќе го оживее конзервативниот момент во Америка, кој веќе е во моќна позиција со оглед на тоа што Трамп ја држи Белата куќа и републиканската контрола врз Конгресот.

Во еден момент, Елон Маск, кој имаше јавна расправија со Трамп претходно оваа година, седна до претседателот и двајцата се ракуваа и разговараа. Подоцна објави нивна заедничка слика со наслов: За Чарли.
На трибините и на сцената на стадионот Стејт Фарм, Кирк беше почитуван како активист за слобода на говорот и мобилизатор на гласот на младите за Трамп.

„Чарли не само што помогна, туку направи и победничка разлика, ви ветувам тоа“, рече шефицата на кабинетот на Белата куќа, Сузи Вајлс.

Џ.Д. Венс беше една од неколкуте клучни фигури од администрацијата на Трамп кои зборуваа на сцената, а меѓу другите беа и државниот секретар Марко Рубио, секретарот за војна Пит Хегсет и секретарот за здравство Роберт Ф. Кенеди Џуниор.

